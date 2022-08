(Baothanhhoa.vn) - Công an huyện Hậu Lộc vừa phối hợp với UBND xã Hoa Lộc ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” tại tổ dân cư số 1 thôn Hoa Trung, xã Hoa Lộc. Đây là xã đầu tiên của huyện Hậu Lộc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và là xã điểm của huyện.

{title} Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại xã Hoa Lộc Công an huyện Hậu Lộc vừa phối hợp với UBND xã Hoa Lộc ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy (PCCC)” tại tổ dân cư số 1 thôn Hoa Trung, xã Hoa Lộc. Đây là xã đầu tiên của huyện Hậu Lộc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và là xã điểm của huyện. Các thành viên tham gia mô hình ký cam kết dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Công an huyện và lãnh đạo UBND xã Hoa Lộc. Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” gồm 14 hộ gia đình (nhà để ở, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh) liền kề nhau. Ban Chỉ đạo và các thành viên trong mô hình có nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các quy định về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tại địa bàn; tuyên truyền, vận động, giáo dục thành viên, gia đình thực hiện tốt các quy định về lĩnh vực PCCC; tham gia các buổi tập huấn, diễn tập phương án PCCC và CNCH do cấp có thẩm quyền tổ chức. Ra mắt mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”. Đây đồng thời là lực lượng PCCC tại chỗ, được trang bị kỹ năng chữa cháy, đảm bảo an toàn cho khu dân cư trong suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng kịp thời chữa cháy khi có cháy nổ xảy ra tại địa bàn, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy nổ gây ra. Từ mô hình điểm này, trong thời gian tới huyện Hậu Lộc sẽ nhân rộng đến 100% các xã, thị trấn trên địa bàn. Thượng tá Bùi Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Hậu Lộc phát biểu tại buổi lễ ra mắt. Phát biểu tại buổi lễ ra mắt, Thượng tá Bùi Văn Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Hậu Lộc nhấn mạnh: Xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” nhằm chủ động ứng phó kịp thời, có hiệu quả với các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể xảy ra, nâng cao ý thức về PCCC và CNCH của người dân ở địa bàn dân cư, giúp người dân chủ động hơn trong việc chuẩn bị các phương án thoát nạn, tự trang bị phương tiện chữa cháy và CNCH tại gia đình; trên cơ sở đó hình thành thói quen tự chủ động hơn trong công tác phòng cháy và có khả năng xử lý được các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh. Đồng thời tăng cường khả năng thường trực, sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống chữa cháy và CNCH; khả năng huy động phương tiện tại chỗ. Tham gia diễn tập xử lý tình huống cháy nổ, CNCH tại các hộ gia đình thuộc tổ liên gia. Thông qua mô hình, tất cả người dân ở hộ gia đình, khu dân cư, các cơ sở trên địa bàn đều được hướng dẫn, tuyên truyền, ký cam kết đảm bảo an toàn về PCCC, được tiếp cận, hướng dẫn sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy tại chỗ, xử lý, thực tập thuần thục các kỹ năng về PCCC, các tình huống cháy nổ khi xảy ra, góp phần hạn chế các vụ cháy nổ gây thiệt hại đến người và tài sản. Các hộ gia đình thuộc tổ liên gia được tập huấn, hướng dẫn sử dụng phương tiện PCCC, CNCH. Ngay sau lễ ra mắt, “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại tổ dân cư số 1, thôn Hoa Trung đã được tập huấn, hướng dẫn sử dụng phương tiện và tham gia diễn tập xử lý tình huống cháy nổ, CNCH tại các hộ gia đình thuộc tổ liên gia. Phan Nga

