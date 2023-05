Quảng Bình xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với nông thôn mới

Thời gian qua, xã Quảng Bình (Quảng Xương) đã triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả quy định về xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL), nhằm tạo điều kiện để người dân được TCPL ngày càng tốt hơn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Quảng Bình giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, tạo sự hài lòng của người dân.

Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày 22-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt CTCPL và các văn bản hướng dẫn triển khai nhiệm vụ xây dựng xã đạt CTCPL của UBND huyện, xã Quảng Bình đã ban hành các chương trình, kế hoạch xây dựng xã đạt CTCPL năm 2022, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng. Đồng thời, tổ chức triển khai các điều kiện để xây dựng xã đạt CTCPL, phân công từng cán bộ liên quan phụ trách và chấm điểm từng tiêu chí với hồ sơ minh chứng chặt chẽ. Để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, xã đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các nội dung, nhiệm vụ và quy định về CTCPL đến toàn thể cán bộ, công chức và người dân. Bảo đảm quyền được thông tin pháp luật, quyền được tiếp cận và sử dụng pháp luật để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, hỗ trợ, giúp đỡ công dân thực hiện các quyền, nghĩa vụ, tham gia quản lý Nhà nước và xã hội.

Việc thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền UBND cấp xã, ngoài niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đơn giản, dễ hiểu, việc tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị và giải quyết các TTHC cũng được thực hiện với phương châm đúng trình tự, thủ tục, nhanh gọn. Cùng với đó, tất cả các chỉ tiêu trong tiêu chí phổ biến, giáo dục pháp luật đều được rà soát và thực hiện nghiêm túc. Từ việc công khai các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về các dự thảo quy phạm pháp luật, đến quán triệt, phổ biến chính sách, pháp luật có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Trong năm 2022, toàn xã có 5.210 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực hộ tịch, chứng thực, chế độ, chính sách, đất đai..., trong đó có 392 hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, thì 100% số hồ sơ được giải quyết đúng trình tự, thủ tục, đúng thời hạn. Qua lấy phiếu khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về chất lượng, thái độ phục vụ và giải quyết TTHC với 456 lượt phiếu, có 100% phiếu hài lòng. Hiện nay, trên địa bàn xã có 5/5 tiêu chí TCPL đạt tổng số điểm tối đa, không có tiêu chí TCPL đạt dưới tổng số điểm tối đa. Tổng số điểm đạt được của 5 tiêu chí là 89/100 điểm và đối chiếu với các điều kiện công nhận đạt CTCPL. Để đảm bảo chỉ tiêu về an ninh trật tự, công an xã đã tham mưu cho UBND xã triển khai cho 5/5 thôn và các cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự, 100% hộ dân ký cam kết không vi phạm pháp luật. Nhờ vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm so với trước, tệ nạn xã hội được kiềm chế.

Công tác tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Năm 2022, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã tiếp 29 cuộc với 91 lượt người tham gia. Hàng tuần lãnh đạo xã xuống các thôn để kiểm tra tình hình về công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực và nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để chỉ đạo các bộ phận, công chức chuyên môn có liên quan tham mưu, đề xuất giải quyết kịp thời, dứt điểm, không để xảy ra tình trạng đơn thư đông người, vượt cấp. Thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”, UBND xã đã gửi thư chúc mừng khi người dân đến làm khai sinh, kết hôn và thư chia buồn khi khai tử và được tổ chức triển khai từ tháng 5-2022, đến nay UBND xã đã gửi 117 thư chúc mừng (kết hôn 42 thư, khai sinh 75 thư) và gửi 38 thư chia buồn đến gia đình có tang. Thông qua việc gửi thư chúc mừng, thư chia buồn của chính quyền địa phương thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền với người dân, được người dân đồng tình, tin tưởng và đánh giá cao; nâng cao chỉ số hài lòng về chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ.

Đồng chí Lê Thanh Bảo, Chủ tịch UBND xã cho biết: Để thực hiện các tiêu chí trong CTCPL, xã đã bố trí nơi làm việc của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã ở vị trí thuận tiện, khang trang, rộng rãi với đầy đủ các trang thiết bị cần thiết phục vụ Nhân dân đến thực hiện các TTHC; đồng thời niêm yết công khai, minh bạch các TTHC tại bộ phận một cửa để người dân theo dõi, nắm bắt, giám sát việc thực hiện. Cùng với đó, xã thường xuyên theo dõi, chấn chỉnh tác phong, lề lối và thái độ làm việc luôn đúng mực, tận tình phục vụ người dân của công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Hiện nay, hầu hết thủ tục, hồ sơ của người dân được giải quyết đúng trình tự và đảm bảo thời gian quy định, không để tồn đọng, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của công dân. Nhờ thực hiện tốt tiêu chí xã đạt CTCPL, góp phần quan trọng giúp xã Quảng Bình hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao vào năm 2020 và phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu trong năm 2023.

Bài và ảnh: Công Quang