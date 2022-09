Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô linh hoạt, chặt chẽ

Giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư xe kinh doanh vận tải, loại bỏ các xe cải tạo thành xe taxi Theo như Nghị định 47/2022/CP có nhiều điểm mới trong kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó có quy định cấm hoán cải xe trên 10 chỗ thành xe dưới 10 chỗ chở khách và không sử dụng ô tô cải tạo từ xe có sức chứa từ 10 chỗ trở lên thành ô tô dưới 10 chỗ (kể cả người lái xe) để kinh doanh vận tải hành khách.Về quy định này, Chính phủ đưa ra là rất hợp lý để tránh trường hợp các nhà xe sử dụng xe 16 chỗ hoán cải thành xe dưới 10 chỗ chạy trên đường, bởi các xe khi đưa đi đăng kiểm là xe dưới 10 chỗ thì được xem như là xe nhỏ đi được vào những đường cấm xe khách, nhưng về diện tích của xe thì quá lớn để đi vào trung tâm thành phố nên rất dễ gây ra ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến các phương tiện khác và người dân xung quanh. Ngoài ra, những phương tiện hoán cải này đi trên đường thường phóng nhanh, vượt ẩu, gây ra các vụ tai nạn thương tâm, mất an toàn cho người đi đường và các phương tiện tham gia giao thông khác. Tuy nhiên, nghị định sửa đổi cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến một số doanh nghiệp đã hoán cải xe, vì chi phí hoán cải xe lớn, nếu sau này đi đăng kiểm lại thì cần phải sửa lại cho đúng nguyên bản của xe, gây nên gánh nặng cho doanh nghiệp. Còn đối với sửa đổi điểm d khoản 1 Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP về xe taxi phải có sức chứa dưới 9 chỗ (kể cả người lái) và có niên hạn sử dụng không quá 12 năm (tính từ năm sản xuất; không sử dụng xe cải tạo từ xe có sức chứa từ 9 chỗ trở lên thành xe ô tô dưới 9 chỗ (kể cả người lái xe) hoặc xe có kích thước, kiểu dáng tương tự xe từ 9 chỗ trở lên để kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, rất phù hợp với các đơn vị kinh doanh taxi, giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư xe kinh doanh vận tải, loại bỏ các xe cải tạo thành xe taxi; tránh việc nhiều đơn vị đưa các xe đã quá niên hạn, xe cũ không còn đủ khả năng kinh doanh taxi để kinh doanh vận tải hành khách, ảnh hưởng đến hình ảnh của đất nước Việt Nam - vì khách du lịch nước ngoài thường xuyên di chuyển bằng taxi nên khi lên xe đã quá cũ thì “mất điểm” trong mắt của người đi du lịch. Hồ Hữu Thiết Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Thanh Hóa Lắp camera giám sát hành trình là rất cần thiết Theo NĐ 47, từ ngày 1-7-2022, những xe kinh doanh vận tải bao gồm: Ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên (theo khoản 2 Điều 13 Nghị định 10/2020/NĐ-CP); ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá bằng container, xe đầu kéo (theo khoản 2 Điều 14 Nghị định 10/2020/NĐ-CP) nếu muốn được cấp phù hiệu và biển hiệu để lưu thông phải lắp camera hành trình theo đúng điều kiện quy định, tôi cho rằng quy định này là rất cần thiết.Vì trên thực tế, có một số nhà xe hoặc tài xế khi lái xe cố tình chở quá số người quy định, đặc biệt là những ngày lễ, tết; chạy xe không đúng tuyến cố định; bất chấp đường hẹp và lưu lượng xe đông vẫn cố tình phóng nhanh, vượt ẩu, có thể gây ra những hậu quả vô cùng nặng nề về người và của cho người tham gia giao thông. NĐ 47 quy định lắp camera giám sát hành trình với các loại xe nêu trên một mặt sẽ giúp các tài xế lưu thông trên các đường hoặc khu vực mà tài xế không nắm rõ đường thì có thể sử dụng đến những thiết bị định vị để hỗ trợ di chuyển một cách dễ dàng. Ngoài ra, sử dụng camera hành trình giúp tài xế điều khiển chiếc xe một cách linh hoạt hơn, như việc quan sát khi đi lùi hay lùi xe để tấp lề đường; tài xế có thể nắm được toàn bộ hành trình di chuyển của mình. Có thể giám sát toàn bộ hành trình của xe ô tô nếu như tài xế gắn thiết bị camera hành trình bằng thiết bị trực tuyến từ xa, hoặc qua ứng dụng điện thoại thông minh. Hỗ trợ quan sát trong điều kiện thiếu ánh sáng. Quan trọng hơn là khi xảy ra tai nạn giao thông, thì có thể trích xuất và cung cấp hình ảnh để phục vụ công tác điều tra thêm tốt hơn, bảo vệ bạn trước các “tai bay vạ gió”. Thậm chí giúp người lái tránh bị “mất tiền oan” do cảnh sát giao thông “phạt nhầm”... Mặt khác, việc lắp camera hành trình cũng giúp cho cơ quan chức năng kết nối, chia sẻ dữ liệu về quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình xe với Bộ Công an (Cục Cảnh sát giao thông), Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan) để phối hợp quản lý tốt hơn. Từ đó, các tài xế có “tay lái lụa” cũng phải dè chừng khi lưu thông trên đường vì sự an toàn của người tham gia giao thông. Đào Văn Hùng (TP Thanh Hóa) Cần phải cam kết bảo đảm thông tin cá nhân cho khách hàng Mấy năm nay, tôi có 2 con học ở Hà Nội. Hằng tuần, tôi đều mua đồ ăn, sau đó đóng thùng mang ra nhà xe gửi ra cho các cháu. Mỗi lần gửi như vậy, tôi chỉ cần viết số điện thoại của tôi và của con là được. Nhưng lần này đi gửi đồ, nhà xe yêu cầu phải khai đầy đủ thông tin. Khi tôi thắc mắc, nhân viên nhà xe giải thích, Thủ tướng Chính phủ mới ban hành NĐ 47 bổ sung Điểm đ vào Khoản 3, Điều 11 Nghị định 10/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe khi nhận hàng hóa ký gửi xe ô tô phải yêu cầu người gửi hàng hóa cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin tên hàng hóa, cân nặng hàng hóa (nếu có), họ và tên, địa chỉ, số CCCD/CMND, số điện thoại liên hệ của người gửi và người nhận. Nghe nhân viên nhà xe giải thích, tôi thấy rất lo lắng vì hiện nay cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, các đối tượng xấu có thể lợi dụng thông tin cá nhân của người khác để sử dụng vào các mục đích trái quy định của pháp luật và gây ảnh hưởng đến người bị lộ thông tin. Vì vậy, mỗi khi có việc gì cần cung cấp thông tin cá nhân, tôi rất thận trọng. Tôi thiết nghĩ, khi Nhà nước ban hành các quy định thì đã nghiên cứu rất rõ để làm sao các quy định khi đưa vào thực tiễn cuộc sống không bị vướng, nhưng khi thực hiện quy định này, người dân cũng mong cơ quan chức năng hoặc nhà xe có giải pháp cam kết bảo đảm thông tin cá nhân cho khách hàng. Có như vậy khách hàng mới yên tâm cung cấp thông tin để ký gửi hàng hóa. Dương Thị Nhàn (xã Dân Lực, huyện Triệu Sơn)