Quan Hóa chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng

Chiều 18-3, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Quan Hóa đã tổ chức lễ phát động Phong trào thi đua (PTTĐ) “Công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Quan Hóa chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”. Dự lễ phát động có đồng chí Mai Bá Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Đại diện 6 cụm thi đua LĐLĐ huyện Quan Hóa ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Quan Hóa chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030”.

PTTĐ “CNVCLĐ huyện Quan Hóa chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030” là hành động cụ thể của đội ngũ CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Quan Hóa nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện theo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, thực hiện Nghị quyết số 58-NQ/TW, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII. Đó là, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; tranh thủ tối đa các nguồn lực, khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; tạo đột phá về phát triển kinh tế và xây dựng kết cấu hạ tầng; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; cùng cố vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh biên giới; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phấn đấu đến năm 2025 thoát khỏi huyện nghèo, đến năm 2030 trở thành huyện khá của khu vực miền núi.

Với các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình kế hoạch của huyện và tổ chức Công đoàn đã đề ra, Chủ tịch LĐLĐ huyện Quan Hóa kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong huyện cùng chung sức, đồng lòng, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm, phát huy hơn nữa kỹ năng tay nghề, sáng kiến, sáng tạo, kỹ thuật; tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi góp phần thực hiện thắng lợi khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng, giai đoạn 2021-2030.

Tại lễ phát động, đại diện 6 cụm thi đua LĐLĐ huyện Quan Hóa đã ký giao ước thi đua thực hiện PTTĐ “CNVCLĐ huyện Quan Hóa chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh, thịnh vượng giai đoạn 2021-2030”.

Thanh Huê