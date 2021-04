Phụ nữ Phòng PC07 tiếp tục xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ

Chiều 31-3, Hội Phụ nữ Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm Phụ nữ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07) lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu dự đại hội

Được thành lập từ tháng 11-2018, Hội Phụ nữ phòng PC07 đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững”; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng hình ảnh chiến sĩ Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân” và “Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... 100% hội viên có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng. Nhiều hội viên đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở và được các cấp khen thưởng.

Các đại biểu xem hình ảnh các hoạt động của Hội Phụ nữ phòng PC07

Trong công tác xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, hội viên phụ nữ Phòng PC07 đã tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo đơn vị thực hiện nhiều chương trình, hoạt động quan trọng góp phần thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ, tham gia nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện và tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới. Tổ chức các hoạt động tình nghĩa, bảo vệ môi trường, chung sức vì cộng đồng thiết thực, hiệu quả.

Toàn cảnh đại hội

Các phong trào, hoạt động trên đã tạo không khí thi đua sôi nổi, tổ chức hội phụ nữ ngày càng được củng cố. Năm 2019 Hội Phụ nữ Phòng PC07 đã được Hội LHPN tỉnh tặng Bằng khen, năm 2020 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham luận nhiều nội dung quan trọng, đưa ra các giải pháp thực hiện tốt các phong trào, hoạt động của Hội và thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, phát triển”, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Phụ nữ Phòng PC07 đề ra mục tiêu phấn đấu 100% hội viên đăng ký và thực hiện tốt các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Đảng ủy lãnh đạo đơn vị phát động; hàng năm đăng ký ít nhất 1 công trình, phần việc do phụ nữ đảm nhiệm; 100% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” ở khu dân cư.

Các đại biểu Công an tỉnh, Hội Phụ nữ Công an tỉnh, Phòng CP07 tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội phụ nữ Phòng PC07, nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Phụ nữ Phòng PC07 nhiệm kỳ 2021-2026, bầu đoàn đại biểu dự hội Đại hội Đại biểu Phụ nữ Công an tỉnh lần thứ X. Thượng úy Trần Thị Bắc tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội Phụ nữ phòng PC07, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hà