Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH sẵn sàng công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trong mùa mưa bão

Trước mùa mưa bão năm 2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã xây dựng cụ thể, chi tiết từng phương án, chuẩn bị sẵn sàng cho các tình huống CNCH do thiên tai gây ra.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tham gia tìm kiếm, CNCH trên sông. Ảnh: Cao Hường (Công an tỉnh)

Với đặc điểm tự nhiên có cả ba vùng địa hình (đồng bằng, trung du, miền núi) và giáp biển, nên hầu như năm nào Thanh Hóa cũng chịu ảnh hưởng của các loại hình thiên tai như: bão, áp thấp nhiệt đới, giông, lốc... kéo theo tình trạng lũ ống, lũ quét ở vùng núi và ngập lụt ở vùng trũng thấp, gây thiệt hại nặng nề về tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân. Bởi vậy công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đã được các cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đặc biệt quan tâm với những giải pháp thiết thực, hành động hiệu quả, thường xuyên.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2022, có khả năng xuất hiện bão mạnh trái quy luật với khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Lượng mưa trong năm có xu hướng tăng trên phạm vi toàn quốc, kéo theo hiện tượng mưa kéo dài. Ngày 25-4-2022, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, CNCH năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã đề nghị các ngành, địa phương cần chủ động phòng ngừa; tăng cường năng lực chỉ đạo, chỉ huy điều hành ứng phó, nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Thượng tá Nguyễn Viết Hùng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết, ngoài chuẩn bị sẵn sàng về lực lượng, phương tiện, trước mùa mưa bão năm nay đơn vị đã căn cứ thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia để xác định hướng công tác, khu vực trọng điểm chịu ảnh hưởng của thiên tai, từ đó xây dựng chi tiết, cụ thể các tình huống giả định để huấn luyện, diễn tập. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia và hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, CNCH khi có thiên tai, bão lũ xảy ra. Đơn vị cũng đã phối hợp với công an các địa phương nắm chắc địa bàn, khu vực thường xảy ra ngập sau mưa lớn, để khi nhận được thông tin sẽ triển khai nhanh chóng đưa người và phương tiện đến nơi CNCH.

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH thường xuyên huấn luyện nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện đặc chủng về công tác CNCH. Trong đó chú trọng huấn luyện bài tập khó, tình huống CNCH trong điều kiện khắc nghiệt. Đồng thời chỉ đạo các đội duy trì sĩ số cán bộ, chiến sĩ trực sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ để khi có sự cố nhanh chóng có mặt tại hiện trường tham gia CNCH.

Nhờ làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng, nên trước mùa mưa bão năm nay, Phòng PCCC&CNCH đã chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn hiện có của đơn vị. Trong đó có 1 xe CNCH dưới nước, 2 xuồng máy (100CV, 40CV), 3 xuồng cao su máy (2 cái 30CV và 1 cái 25CV), 226 áo phao, 340 phao tròn cứu sinh, 11 bộ thiết bị lặn (4 bộ theo xe CNCH dưới nước), 5 thiết bị dò tìm người bị nạn trong đống đổ nát và dưới nước, 1 bộ thiết bị phá dỡ thủy lực.

Khu vực trọng điểm về ngập lụt được Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xác định gồm các huyện: Nông Cống, Hà Trung và nhiều thôn, bản ở khu vực miền núi. Khu vực trọng điểm về sạt lở đất gồm các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Lang Chánh, Quan Sơn, Thường Xuân, Bá Thước, Như Xuân. Để chuẩn bị cho công tác tìm kiếm, CNCH, đơn vị đã xây dựng cụ thể, chi tiết các tình huống giả định để diễn tập, huấn luyện, phối hợp với các lực lượng tại chỗ, ứng cứu kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra, nhất là những tình huống thiên tai đặc biệt nghiêm trọng, như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá...

Cùng với đó Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với lực lượng công an các huyện, nhất là ở khu vực trọng điểm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn do thiên tai gây ra. Tổ chức rà soát, nắm bắt số hộ, nhân khẩu sinh sống ở các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, từ đó phối hợp xây dựng phương án di dời và cung cấp lương thực, thực phẩm khi có tình huống xảy ra; trong thời gian mưa lũ, lực lượng công an các huyện cần tăng cường tuần tra, kiểm soát về trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường trọng điểm, xung yếu, các tuyến đường có nhiều nguy cơ ngập lụt, sạt lở... để kịp thời phân luồng từ sớm, từ xa, cảnh báo cho người dân, đảm bảo an toàn trong việc di chuyển trong mùa mưa bão.

Thượng tá Nguyễn Viết Hùng khuyến cáo: Khi gặp ngập lụt, người dân đang di chuyển ngoài trời cần chú ý không đi qua và lại gần khu vực bị sạt lở. Khi gặp nơi bị ngập nên quay lại và tìm đường khác để di chuyển hoặc đứng chờ tới khi nước rút. Không lái xe đến những đoạn đường dốc có nguy cơ sạt lở, khu vực bị ngập nước vì dòng nước đang chảy mạnh có thể làm trôi xe hoặc dưới vùng nước có những chỗ trũng, hố sâu gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu xe bị ngập nước, hãy nhanh chóng tắt máy, bỏ xe lại và tự cứu mình...

Đồng Thành