Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Quan Hóa

Ngày 1-2, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn công tác đã đến dâng hương, viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Hang Co Phường, xã Phú Lệ; kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân, trao hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo huyện Quan Hóa và Đồn Biên phòng Hiền Kiệt nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, chúc Tết thương binh Lê Văn Thân, thị trấn Hồi Xuân.

Tham gia đoàn công tác đại diện lãnh đạo các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông – Vận tải; Thông tin và Truyền thông; Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng HĐND tỉnh; Hội Thanh niên xung phong tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; huyện Quan Hóa và Thiệu Hóa.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thắp hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường, xã Phú Lệ.

Tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia hang Co Phường, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn trước sự hy sinh anh dũng của 11 liệt sĩ dân quân hỏa tuyến, xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà chúc Tết cán bộ, Nhân dân huyện Quan Hóa.

Sau khi lắng nghe lãnh đạo huyện Quan Hóa báo cáo tình hình sản xuất, đời sống và công tác chuẩn bị cho Nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán 2021. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao huyện Quan Hóa đã triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của Chính phủ, Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19.

Đồng thời, đề nghị huyện Quan Hóa tiếp tục thực hiện các giải pháp rà soát số người đi từ vùng dịch trở về để có phương án sẵn sàng thực hiện khi tình huống xảy ra. Chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình người có công với cách mạng, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không để hộ nào không có Tết. Tổ chức cho Nhân dân vui xuân đón Tết trong thôn, bản, hạn chế tụ tập đông người.

Cùng với công tác phòng chống dịch COVID-19, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 huyện tập trung chỉ đạo Nhân dân gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, chủ động phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi. Cùng với đó, chú trọng công tác quản lý thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, tăng cường công tác giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn, vừa bảm đảm cho Nhân dân vui xuân, đón tết an toàn, vừa góp phần để tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại diện lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà chúc Tết cán bộ, Nhân dân huyện Quan Hóa.

Tiếp đó, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Lò Ngọc Thiêu, thương binh 81%, xã Nam Tiến; Lê Văn Thân, thương binh 25%, thị trấn Hồi Xuân. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương bệnh binh, gia đình chính sách đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, vượt qua khó khăn bệnh tật, vươn lên phát triển kinh tế xóa đói, giảm nghèo. Đồng chí Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành liên quan tiếp tục thực hiện các hoạt động tri ân, thăm hỏi, động viên, chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà chúc Tết cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà cho cán bộ chiến sỹ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt.

Tại Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong năm qua. Để bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị cần duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; tổ chức lực lượng tích cực chủ động tham gia phòng, chống dịch COVID-19; Tăng cường tuần tra, kiểm soát các đường mòn, lối mở khu vực biên giới; thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng, chống tội phạm; thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm trong nội địa, khu vực biên giới và tình hình ngoại biên. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm chúc cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đón xuân mới nhiều niềm vui, hạnh phúc, an toàn, tiết kiệm.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao tiền hỗ trợ làm Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lò Thị Pôn, bản Khang, xã Nam Tiến.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao tiền hỗ trợ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ làm Nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lò Thị Pôn, bản Khang, xã Nam Tiến.

Lê Hợi