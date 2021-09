Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lớn tại huyện Thường Xuân

Ngày 26-9, đồng chí Lê Đức Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác ứng phó với hoàn lưu bão số 6 và mưa lớn trên địa bàn huyện Thường Xuân. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông - Vận tải, Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra thực tế tại một số điểm tràn trên địa bàn huyện Thường Xuân.

Theo báo cáo của huyện Thường Xuân, từ ngày 24-9 đến sáng 26-9, trên địa bàn huyện đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, với tổng lượng mưa đo được tại các trạm trung bình từ 123-165mm. Hiện toàn huyện có 39/41 hồ chứa nhỏ do huyện quản lý và 2/4 hồ chứa vừa do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý đã đầy nước. Toàn huyện có 19 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở đất, trong đó có 4 hộ phải di dời khẩn cấp. Mưa lớn cũng đã làm một số diện tích lúa, hoa màu của người dân bị ngập, ao nuôi cá vỡ. Một số điểm tràn, cầu tạm qua sông suối các xã đi lại khó khăn, có những tràn nước dâng cao tới gần 2m.

Để ứng phó với mưa lớn, huyện Thường Xuân đã bố trí lực lượng trực tại các điểm có nguy cơ cao về ngập, lụt, sạt lở đất, canh gác, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông, tổ chức lực lượng hỗ trợ các hộ bị sạt lở đất di chuyển đảm bảo an toàn. Đến sáng 26-9, tại các tràn như cửa Dụ, Thành Nàng của xã Luận Khê và Tân Thành mực nước đã xuống thấp nhưng vẫn hạn chế người dân đi lại. Đường 519 tại địa bàn xã Xuân Thắng bị sạt lở khoảng 40m3 đất đã được khắc phục, không gây trở ngại cho cho việc tham gia giao thông của người dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tình hình sạt lở đất tại một số hộ dân ở xã Tân Thành.

Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang ghi nhận sự chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó với mưa lớn của huyện Thường Xuân. Đồng chí yêu cầu, trước mắt UBND huyện Thường Xuân cần thường xuyên kiểm tra, đối với những tuyến đường giao thông, các tràn đang bị ngập lụt phải tiếp tục duy trì lực lượng trực 24/24, không để người dân tự ý đi qua; chủ động có biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân khi qua các ngầm, tràn.

Về lâu dài, Sở Giao thông - Vận tải nghiên cứu, có giải pháp đảm bảo an toàn giao thông phục vụ đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền núi.

Đối với các hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở đất, huyện chỉ đạo xử lý khẩn trưởng khối lượng đất sạt, bảo đảm an toàn nhà ở cho các hộ. Đồng thời, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm triển khai khu tái định cư tập trung phục vụ di dời các hộ đến nơi an toàn theo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tại các huyện miền núi giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Lê Đức Giang kiểm tra tại cầu Tràn, thôn Thành Nàng, xã Tân Thành.

Phó Chủ tịch UBDN tỉnh Lê Đức Giang cũng chỉ đạo huyện Thường Xuân chủ động chuẩn bị các phương án bảo vệ sản xuất nông nghiệp, nhất là phương án tiêu thoát lũ để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra, hoàn thành thu hoạch lúa mùa và triển khai sản xuất vụ đông. Tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức trồng rừng vụ thu.

Về quản lý an toàn hồ đập, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang yêu cầu UBND huyện Thường Xuân tăng cường quản lý đối với hồ đập mất an toàn, có giải pháp tích nước hợp lý, phối hợp với Ban Quản lý đầu tư xây dựng thủy lợi 3 quản lý an toàn Hồ Cửa Đạt, phục vụ có hiệu quả sản xuất và dân sinh.

Khánh Phương