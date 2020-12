Phát huy vai trò của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo

Trong những năm qua, các địa phương ven biển của tỉnh thường xuyên huy động ngư dân cùng với tàu cá tham gia diễn tập khu vực phòng thủ, giúp ngư dân đối phó với các tình huống xảy ra trên biển và nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình trong bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Ngư dân phường Quảng Tiến (TP Sầm Sơn) chuẩn bị ngư lưới cụ vươn khơi, bám biển.

Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng biển, bảo đảm an ninh - quốc phòng, các sở, ngành có liên quan của tỉnh thường xuyên phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức tập huấn, phổ biến pháp luật về chủ quyền, bảo đảm an toàn, thông tin liên lạc cho cộng đồng ngư dân. Trong giai đoạn từ 2016-2020, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền được 665 buổi với 55.000 lượt người tham gia, in phát 24.000 cuốn tài liệu pháp luật, 95.000 tờ gấp pháp luật, 500 đĩa DVD tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; trang bị 160 tủ sách pháp luật, trợ giúp và tư vấn pháp luật cho 3.200 vụ việc; cấp phát 262 băng zôn, tờ bướm, 200 áp phích, 20.000 sổ tay tuyên truyền về pháp luật biển, đảo, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, an toàn công trình biển... Tại các địa phương ven biển của tỉnh đã thành lập 5 trung đội dân quân biển, tuyển chọn 30 tàu cá có công suất từ 360 đến 450 CV cùng 300 ngư dân được biên chế trên các tàu cá. Trên cơ sở tàu, tổ, đội khai thác hải sản của ngư dân, ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố ven biển xây dựng kế hoạch tổ chức biên chế phù hợp, bảo đảm có lực lượng dân quân, tự vệ biển rộng khắp ở cả tuyến bờ, tuyến lộng và tuyến khơi. Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với bộ đội biên phòng và các địa phương ven biển củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của 5 trung đội dân quân biển. Đồng thời, tổ chức huấn luyện, trang bị một số nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam, giữ vững biên giới quốc gia, nội dung cơ bản của Chiến lược biển Việt Nam. Các ngư dân cũng được huấn luyện tập bắn mục tiêu bay thấp trên biển và các bài bắn mục tiêu trên biển; nhận dạng các loại máy bay, tên lửa, tàu, thuyền, giàn khoan của một số nước; một số phương pháp hoạt động chiến đấu phòng thủ của dân quân, tự vệ biển... Thông qua công tác huấn luyện đã nâng cao nhận thức cho lực lượng dân quân biển về chính trị, trình độ kỹ thuật, chiến thuật của cá nhân hoạt động trên biển; khả năng sử dụng thành thạo vũ khí trang bị hiện có, hợp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, trong công tác chuẩn bị chiến đấu và thực hành chiến đấu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức diễn tập các phương án cứu hộ, cứu nạn, giữ gìn an ninh trật tự và cơ động xử lý tình huống xảy ra trên biển. Ngoài ra, toàn tỉnh đã thành lập được 383 tổ đoàn kết trên biển, với 2.042 tàu cá, thu hút 14.294 lao động tham gia. Các tổ đoàn kết làm tốt công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn khi có tàu cá trong tổ gặp sự cố, tai nạn trên biển. Điển hình, như: Các tổ làm nghề câu kết hợp chụp mực của xã Ngư Lộc (Hậu Lộc), các tổ này đã nhiều lần tự nguyện tìm kiếm tàu cá bị mất liên lạc, tai nạn trên biển khi gặp thời tiết bất thường hoặc gặp sự cố xảy ra. Tổ lưới rê hỗn hợp tại TP Sầm Sơn và các tổ khai thác bằng nghề lưới rê khơi ở xã Hoằng Trường (Hoằng Hóa), các tổ này đã hỗ trợ, ứng cứu kịp thời các tàu của các thành viên trong tổ khi xảy ra các sự cố chết máy, hỏng lái hoặc nước vào thân tàu giúp các chủ tàu, các thuyền trưởng yên tâm hơn trong việc vươn khơi, bám biển... Hưởng ứng “Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2020” và Ngày Đại dương thế giới (8-6), Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Sầm Sơn tổ chức trao tặng 1.600 lá cờ Tổ quốc cho các ngư dân tại 9 xã, phường trên địa bàn TP Sầm Sơn. Hoạt động trao tặng cờ Tổ quốc nhằm động viên bà con ngư dân tích cực vươn khơi, bám biển. Đồng thời, khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và ý thức đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng Tổ quốc của ngư dân.

Bài và ảnh: Hải Đăng