Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Sáng 5-5, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh phối hợp với UBND TP Sầm Sơn đã tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Dự lễ phát động có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh; các thành viên Hội đồng ATVSLĐ tỉnh; lãnh đạo TP Sầm Sơn, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và gần 300 người lao động đại diện cho hơn 38.000 công nhân, người lao động trên địa bàn TP Sầm Sơn.

Các đại biểu dự lễ phát động.

Với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 diễn ra từ ngày 1 đến 31-5, nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, thực thi có hiệu quả Luật ATVSLĐ. Qua đó đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cải thiện điều kiện làm việc và chăm sóc sức khỏe người lao động.

Phát biểu tại lễ phát động, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh, khẳng định đây là dịp để toàn tỉnh thể hiện quyết tâm chính trị; sự chung sức, đồng lòng của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, người sử dụng lao động và người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành, người sử dụng lao động cần tập trung triển khai đồng bộ, thường xuyên các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã được quy định trong Luật ATVSLĐ, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các bộ, ban, ngành.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức vai trò, trách nhiệm của các cấp, ngành, người sử dụng lao động và người lao động về quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy trình và biện pháp ATVSLĐ.

Thực hiện nghiêm các quy định về huấn luyện ATVSLĐ cả ở khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời, công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm về ATVSLĐ.

Toàn cảnh buổi lễ phát động.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định, chế độ về bảo hộ lao động cho người lao động theo quy định. Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, bồi dưỡng bằng hiện vật và các chế độ khác có liên quan; tổ chức các hoạt động huấn luyện, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp, cơ sở.

Đối với người lao động, vì sức khỏe của bản thân cần nâng cao ý thức tự giác thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ; chủ động và tích cực tham gia cùng với người sử dụng lao động trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp, tích cực trau dồi, nâng cao kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ mình, từ chối làm việc khi thấy rõ các nguy cơ, rủi ro tai nạn lao động có thể xảy ra.

Đồng chí Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng ATVSLĐ tỉnh báo cáo tình hình ATVSLĐ năm 2021.

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần đề cao hơn nữa trách nhiệm quản lý Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh để có biện pháp xử lý nhằm ngăn chặn kịp thời những sai phạm, giảm thiểu tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và các tổ chức Quốc tế tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ theo dõi công tác ATVSLĐ các cấp và huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ, người lao động ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ làm công tác an toàn lao động ở các doanh nghiệp. Biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, hướng tới mục tiêu bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn cho người lao động.

Nhân dịp này, Quỹ Hỗ trợ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động Công đoàn Thanh Hóa đã trích 65 triệu đồng hỗ trợ xây nhà và sửa nhà cho 2 đoàn viên công đoàn thuộc Công ty TNHH FLC Sầm Sơn và Trường Tiểu học Quảng Cư.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ tỉnh Đầu Thanh Tùng trao cờ lưu niệm cho đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn.

Đại diện lãnh đạo TP Sầm Sơn trao cờ luân lưu cho đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn.

