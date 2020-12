Phát động sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng, chống thiên tai

THỂ LỆ CUỘC THI “SÁNG TÁC LỜI MỚI CHO LÀN ĐIỆU DÂN CA VÀ NHẠC CỔ TRUYỀN VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI” 1. Tên cuộc thi: Cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai” do Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai phát động tổ chức hướng đến chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Phòng, chống thiên tai Việt Nam 22-5-2021. 2. Mục đích, ý nghĩa cuộc thi: - Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu, phản ánh thực trạng, bài học kinh nghiệm, giải pháp trong công tác phòng chống và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. - Góp phần đổi mới nội dung, đa dạng hóa tài liệu và phương thức truyền thông, tuyên truyền về phòng chống thiên tai thông qua loại hình văn hóa dân gian truyền thống, gần gũi với cuộc sống và diễn biến thiên tai tại các vùng miền, dễ dàng tiếp cận với nhiều nhóm đối tượng ở địa phương, đặc biệt là người dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. - Hình thành, xây dựng và bổ sung cơ sở dữ liệu, tài liệu tham khảo, tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức phòng, chống thiên tai để phổ biến đến cán bộ các cấp và người dân. 3. Thời gian tổ chức dự kiến: - Thời gian bắt đầu phát động: tháng 12-2020. - Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: hết ngày 31-3-2021 - Công bố và trao giải thưởng: dự kiến tháng 5/2021 (Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam và Tuần lễ Quốc gia về phòng chống thiên tai). 4. Phạm vi và đối tượng tham gia: - Mọi công dân Việt Nam quan tâm tới công tác phòng chống thiên tai. - Đặc biệt khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong lĩnh vực phòng chống thiên tai và các nhạc sĩ, nghệ sĩ, nghệ nhân am hiểu về dân ca và nhạc cổ truyền tham gia sáng tác dự thi. - Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi. - Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không tham gia dự thi. 5. Nội dung, hình thức và cách thức gửi tác phẩm: a) Nội dung các tác phẩm dự thi: Tác phẩm tham dự cuộc thi tập trung phản ánh các nội dung sau: - Phản ánh tác động, hiểm họa từ các loại hình thiên tai theo vùng miền, chú trọng tuyên truyền đến các đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, người cao tuổi; - Phổ biến, tuyên truyền các kỹ năng ứng phó, kinh nghiệm, kiến thức bản địa về phòng chống thiên tai ở các địa phương; - Phản ánh, ca ngợi, cổ vũ động viên các sáng kiến, giải pháp, cách làm hay, mô hình điển hình, gương người tốt, việc tốt trong phòng chống thiên tai; - Phê phán các hành vi vi phạm, các hoạt động tiêu cực, hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai. - Biểu dương, ngợi ca tập thể, cá nhân, lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai, lực lượng xung kích và người dân tham gia phòng chống thiên tai. b) Hình thức tác phẩm dự thi: - Tác phẩm dự thi là các ca khúc dựa trên làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai dựa trên thể loạc nhạc dân gian theo văn hóa 3 miền Bắc, Trung, Nam (chèo, cải lương, dân ca quan họ, hò, vè, ví, lý, bài chòi, đờn ca tài tử…). - Tác phẩm thể hiện tính sáng tạo, lời ca gần gũi, thiết thực. Phần ca từ trong sáng, dễ hiểu, nội dung tư tưởng và chất lượng nghệ thuật tốt, phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, dễ phổ biến, dễ hát, dễ dàn dựng. - Tác phẩm dự thi là các ca khúc được sáng tác, viết lời mới và thu âm hoàn chỉnh cả nhạc và lời. Tác phẩm dự thi có thể do chính tác giả hoặc ca sĩ tự do thể hiện, thu âm. - Tác phẩm dự thi không có tranh chấp bản quyền. Tác giả dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình theo quy định của pháp luật. c) Cách thức gửi bài dự thi: - Hồ sơ tác phẩm dự thi bao gồm: + 01 bản thu âm ca khúc hoàn thiện (định dạng file âm thanh đuôi mp3, mp4, mov,…) + 01 bản nhạc và lời tác phẩm (dạng file word) (ghi rõ sáng tác dựa trên ca khúc dân ca và nhạc cổ truyền nào). Đối với tác phẩm có ngôn ngữ dân tộc phải có lời dịch tiếng Việt. + Thông tin đăng ký dự thi đầy đủ: tên tác giả, tên tác phẩm, tên ca khúc dân ca và nhạc cổ truyền được viết lời mới, tên ca sĩ thể hiện. - Tác giả gửi bài dự thi theo 2 cách: + Gửi tác phẩm online về địa chỉ Email: vuttcd.pctt@wru.vn của Ban tổ chức hoặc website cuộc thi: http://cuocthidancapctt.vn + Gửi tác phẩm đã ghi đĩa CD, VCD, USB và bản in lời ca khúc dự thi (gồm nhạc và lời) trên giấy qua đường bưu điện theo địa chỉ: Vụ Quản lý Thiên tai cộng đồng – Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Nhà A4, Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm tham dự không đúng thời gian quy định hoặc thất lạc, hư hỏng trong quá trình gửi tham dự do lỗi của bưu điện. Tác giả chịu trách nhiệm về tính bảo mật của tác phẩm dự thi trong quá trình gửi về cho Ban tổ chức. 6. Tổ chức thực hiện: - Thành lập Ban tổ chức: Ban Tổ chức cuộc thi do Tổng cục Phòng chống thiên tai – Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về Phòng chống thiên tai quyết định thành lập. Trong đó: + Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai – Trưởng ban; + Đại diện Lãnh đạo Văn Phòng thường trực Ban Chỉ đạo – Phó trưởng ban; + Đại diện một số đơn vị trong Tổng cục Phòng chống thiên tai; + Các chuyên gia, nhạc sỹ có kinh nghiệm trong lĩnh vực dân ca và nhạc cổ truyền. - Thành lập Ban giám khảo: Ban tổ chức quyết định thành lập và quyết định số lượng thành viên. - Thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức. - Cơ quan thường trực của cuộc thi là Tổng cục Phòng, chống thiên tai – Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai. 7. Cơ cấu giải và hình thức khen thưởng: a) Cơ cấu giải: - 01 giải Nhất; 02 giải Nhì; 03 giải Ba; 05 giải Khuyến khích. - 01 giải Tập thể cho Tỉnh/Thành phố có nhiều tác phẩm dự thi nhất. b) Mức giải thưởng: - Giải Nhất: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng). - Giải Nhì: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). – Giải Ba: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). - Giải Khuyến khích: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng). - Giải Tập thể: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Tiền thưởng nêu trên đã bao gồm thuế thu nhập mà cá nhân và tập thể đoạt giải phải thực hiện nghĩa vụ thuế của Nhà nước. Ngoài tiền thưởng, tác giả nhận được giấy chứng nhận của Ban tổ chức cuộc thi. 8. Quy định sử dụng tác phẩm dự thi, trách nhiệm của tác giả và giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm: a) Quy định sử dụng tác phẩm dự thi: - Đối với các tác phẩm dự thi, Ban tổ chức có quyền sử dụng tác phẩm cho các hoạt động tuyên truyền về phòng chống thiên tai. Tác phẩm đã gửi dự thi không được hoàn trả lại dưới mọi hình thức. - Ban tổ chức sẽ lựa chọn một số tác phẩm đoạt giải, thu âm, ghi hình, dàn dựng tiết mục biểu diễn tại lễ tổng kết trao giải và sử dụng các tác phẩm có chất lượng vào các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Phòng chống thiên tai Việt Nam. - Giá trị giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho các tác giả đoạt giải hoặc người được tác giả ủy quyền khi kết thúc cuộc thi. Trường hợp tác giả không có điều kiện tham dự, Ban tổ chức sẽ gửi qua đường bưu điện. b) Trách nhiệm của tác giả: - Thực hiện đúng quy định theo thể lệ cuộc thi, việc gửi tác phẩm tham gia cuộc thi được xem như đã chấp nhận mọi nội dung quy định của thể lệ cuộc thi. - Chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền tác giả, tác phẩm theo quy định về Luật Sở hữu trí tuệ Số: 07/VBHN-VPQH - Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan, chi phí nhận giải và thuế thu nhập (tiền thưởng) theo quy định của pháp luật. c) Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm: - Các tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, tặng giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, tặng giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan Thường trực của cuộc thi. - Cơ quan Thường trực cuộc thi có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên Ban Tổ chức cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh. - Tác phẩm tham dự cuộc thi nếu vi phạm Luật Sở hữu trí tuệ và các quy định của Nhà nước có liên quan và Thể lệ này, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.