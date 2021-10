(Baothanhhoa.vn) - Thưc hiện chủ đề Năm An toàn giao thông (ATGT) 2021: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ Thanh Hóa với an toàn giao thông” năm 2021 bằng hình thức thi online.

{title} Phát động Hội thi “Phụ nữ Thanh Hóa với an toàn giao thông” Thưc hiện chủ đề Năm An toàn giao thông (ATGT) 2021: “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức Hội thi “Phụ nữ Thanh Hóa với an toàn giao thông” năm 2021 bằng hình thức thi online. Thường trực Hội LHPN huyện Hậu Lộc và Hội Phụ nữ Công an huyện bàn kế hoạch triển khai hội thi. Đối tượng tham gia dự thi gồm cán bộ, hội viên, phụ nữ đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn toàn tỉnh. Nội dung thi gồm tuyên truyền trật tự ATGT trên các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; phòng chống tác hại của rượu bia; văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông; vai trò của các cấp hội phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ và Nhân dân thực hiện bảo đảm trật tự ATGT. Các đơn vị xây dựng video thuyết trình, thời gian không quá 15 phút và nhận tác phẩm từ ngày 20 đến 25 tháng 10, đăng tải trên Fanpage Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Thanh Hóa. Kết quả sẽ được tính theo điểm tương tác và điểm Ban Giám khảo chấm dựa trên tiêu chí của Hội thi. Tác phẩm đoạt giải được trao vào dịp chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVIII, dự kiến tháng 12-2021. Lê Hà

