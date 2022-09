PC Thanh Hóa bảo đảm cấp điện phục vụ hoạt động giáo dục

Cùng với việc cung cấp điện phục vụ hoạt động sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh, việc cung cấp điện phục vụ công tác dạy và học của các nhà trường luôn được Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) chú trọng. Do đó, PC Thanh Hóa đã có sự chuẩn bị kỹ, hỗ trợ các nhà trường trong công tác đảm bảo an toàn về điện, phục vụ các hoạt động dạy và học hiệu quả.

Công nhân PC Thanh Hóa kiểm tra các thiết bị điện tại trường học.

Trong bối cảnh toàn cầu thiếu hụt về nguồn năng lượng, nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao, đặc biệt là các nhà máy, khu công nghiệp, trường học tái hoạt động trở lại sau khi dịch bệnh COVID-19 cơ bản được khống chế. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác vận hành, độ ổn định và an toàn lưới điện, trong một số thời điểm có thể gây quá tải cục bộ tại một vài khu vực. Tuy nhiên với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”, để phù hợp với tình hình mới, PC Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và các đối tác…Việc duy trì đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho công tác giáo dục là một trong những nhiệm vụ hàng đầu.

Sử dụng máy phát dự phòng phục vụ cho các kỳ thi.

Hiện nay, PC Thanh Hóa đang quản lý và bán điện đến 825.828 khách hàng sử dụng điện. Trong đó, khách hàng sinh hoạt 756.503 khách hàng, chiếm 92,17%; khách hàng ngoài sinh hoạt là 64.286 khách hàng, chiếm 7,83%. Riêng về lĩnh vực giáo dục, phục vụ nhu cầu về điện cho 2.035 trường học các cấp, hơn 900.000 học sinh, sinh viên. Nhu cầu sử dụng điện vì vậy rất lớn. Do đó, những năm qua, PC Thanh Hóa thường xuyên giữ mối liên hệ với các cơ quan quản lý giáo dục, chính quyền địa phương và trường học, cùng bàn bạc, thống nhất đưa ra các giải pháp tối ưu, đồng bộ, giữ vững mục tiêu, cam kết cấp điện ổn định, an toàn cho công tác dạy và học.

PC Thanh Hóa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Trường học tiết kiệm điện”.

Theo đó, công ty đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc xây dựng phương án, kế hoạch cấp điện, kiểm tra định kỳ, bố trí lực lượng công nhân chủ động kiểm tra lưới điện trung áp, hệ thống đường dây hạ thế, tình hình mang tải của các trạm biến áp, xử lý các khiếm khuyết như: thay dây chì cao thế trạm biến áp, xử lý tiếp xúc trong tủ hạ thế, hòm công tơ, cân đảo pha, bổ sung dây dẫn tại tất cả các đường dây cấp điện cho các trường học ngành điện đang quản lý cũng như kiểm tra các trạm biến áp, thiết bị điện là tài sản của trường học… Từ đó không để xảy ra sự cố, đảm bảo cấp điện liên tục, ổn định, an toàn cho các trường học trên địa bàn đặc biệt vào những dịp như tổ chức khai giảng, thi tốt nghiệp, tổng kết năm học…

PC Thanh Hóa trao máy tính và khẩu trang y tế cho Trường dân tộc nội trú huyện Như Thanh.

Cùng với những giải pháp chuyên môn, công ty đã làm việc với các nhà trường để nắm bắt tình hình sử dụng và hiện trạng hoạt động của các thiết bị điện, đưa ra tư vấn kịp thời giúp cho hệ thống điện của trường học ngày một tốt hơn. Mặt khác, công ty tăng cường phối hợp với các nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền đến các em học sinh về an toàn điện, tổ chức các cuộc thi trường học điện tiết kiệm… qua đó trang bị kiến thức cơ bản cho học sinh để cùng với nhà trường, gia đình và xã hội chung tay sử dụng điện an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

Phối hợp với ngành Giáo dục tổ chức các chương trình tuyên truyền cho học sinh về sử dụng điện an toàn và phòng ngừa tai nạn điện.

Các học sinh được phát cuốn cẩm nang hướng dẫn dử dụng an toàn điện, tiết kiệm điện.

Từ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo điều kiện của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, sự ủng hộ kịp thời của các cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng của toàn thể công nhân viên chức, lao động, PC Thanh Hóa đã tập trung nghiên cứu, đưa ra và triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt, có tính hiệu quả cao nhằm cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ tốt cho công tác giáo dục nói riêng và đáp ứng toàn diện nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng, an ninh của địa phương nói chung.

Hùng Mạnh