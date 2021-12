Những suất ăn thiện nguyện trong khu cách ly tập trung

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của người dân đang thực hiện cách ly tập trung, nhiều tổ chức cá nhân trên địa bàn xã Thọ Thế (Triệu Sơn) đã chung tay hỗ trợ các suất ăn miễn phí cho khu cách ly tập trung của xã.

Do tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn ra phức tạp, số người thực hiện cách ly trên địa bàn xã tăng lên, do đó xã Thọ Thế đã vận hành lại khu cách ly tập trung của xã tại Trường mầm non xã Thọ Thế từ ngày 25-11.

Để hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, cấp ủy, chính quyền xã Thọ Thế đã vận động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn tham gia góp sức, góp tiền hỗ trợ lương thực, thực phẩm các suất ăn. Nhờ đó, từ ngày 27-11, có nhiều tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ các suất ăn cho người dân đang thực hiện cách ly và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung của xã.

Tại Nhà hàng Tùng Tường, thôn 2 xã Thọ Thế - nơi nấu các suất ăn trưa, tối cho khu cách ly tập trung tại Trường mầm non xã Thọ Thế, hai vợ chồng anh Tùng 3 ngày nay tất bật hơn các công việc chuẩn bị đồ ăn, nấu nướng, sắp đồ để đưa vào khu cách ly.

Để chuẩn bị các bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mỗi ngày vợ chồng anh Nguyễn Văn Tùng, chủ nhà hàng Tùng Tường, thường đi chợ từ sáng sớm, tự chọn những thực phẩm tươi ngon, rõ nguồn gốc để về chế biến.

Đồng thời, gia đình anh Tùng vận động người nhà cùng tham gia hỗ trợ chế biến, nấu ăn, góp công góp sức chung tay hỗ trợ người dân trong khu cách ly tập trung.

Anh Nguyễn Văn Tùng chủ nhà hàng Tùng Tường, người đảm nhiệm việc nấu, vận chuyển thức ăn vào khu cách ly cho biết: Mỗi ngày chúng tôi nấu khoảng 100 suất ăn để hỗ trợ cho các khu cách ly. Kinh phí các bữa ăn do các đơn vị, cá nhân hỗ trợ, gia đình chúng tôi góp công góp sức hoàn thành các bữa ăn.

Chủ tịch UBND xã Thọ Thế Lê Đức Hùng cho biết: Tính đến ngày 1-12, xã Thọ Thế có 48 người cách ly tập trung, gần 500 người cách ly tại nhà. Thực hiện 4 tại chỗ, cùng với nguồn lực của địa phương, xã đã huy động tổ chức, doanh ngiệp, cá nhân trên địa bàn hỗ trợ những phần quà, tiền, bữa cơm thiện nguyện, sữa, bánh cho người dân khu cách ly tập trung và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly tại nhà. Người dân đã tích cực tham gia ủng hộ. Sau khi khu cách ly vận hành, các suất ăn thiện nguyện đã đến với người dân tại khu cách ly. Và còn nhiều tổ chức, cá nhân đã đăng ký những suất cơm thiện nguyện cho những ngày tiếp theo.

Thùy Linh