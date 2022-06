Những chiến sĩ công an hết mình trong hoạt động hiến máu nhân đạo

Với nghĩa cử cao đẹp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, trong những năm qua cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa, mà nòng cốt là lực lượng đoàn viên, thanh niên đã tham gia nhiều đợt hiến máu tình nguyện với hàng nghìn đơn vị máu được hiến tặng.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Nghi Sơn tham gia hiến máu tình nguyện.

Chúng tôi gặp Trung úy Tào Việt Hùng khi anh vừa cùng 51 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Thạch Thành tham gia đợt hiến máu tình nguyện. Mặc dù vừa hiến 350ml máu, nhưng Trung úy Tào Việt Hùng vẫn vui vẻ cho biết: “Bản thân nhận thấy rằng hiến máu là việc làm có lợi, mỗi giọt máu cho đi chứa đựng nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội sống cho nhiều người nên cứ mỗi khi Hội Chữ thập đỏ phát động, tới đợt hiến máu nhân đạo là tôi đều tham gia đầy đủ. Tôi sẽ tiếp tục hiến máu bởi lượng máu chưa bao giờ là đủ khi còn có nhiều bệnh nhân, trong đó có nhiều bệnh nhân là đồng chí, đồng đội của mình đang cần máu trong cấp cứu và điều trị”.

Trao đổi với anh được biết, hơn 10 năm học tập và công tác trong lực lượng Công an Nhân dân, cũng là bấy nhiêu năm Trung úy Tào Việt Hùng gắn bó với công tác hiến máu tình nguyện. Mỗi khi đoàn thanh niên tổ chức hiến máu và các hoạt động xã hội từ thiện khác là anh đều có mặt tham gia với cái tâm và trách nhiệm của người chiến sĩ Công an Nhân dân “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Bên cạnh đó, anh cũng luôn là một cán bộ, đoàn viên, thanh niên năng nổ, nhiệt tình và trách nhiệm với công việc; luôn gần gũi, thân thiện, gắn bó với Nhân dân. Mọi nhiệm vụ trong công tác chuyên môn được giao anh đều hoàn thành, được đồng chí, đồng đội và Nhân dân yêu mến, tín nhiệm. Mỗi năm anh đều đặn tham gia hiến máu từ 3 đến 4 lần.

Với lối sống gần gũi, Trung úy Vũ Đình Đức, cán bộ Đội Tham mưu tổng hợp Công an thị xã Nghi Sơn luôn nhiệt tình, sẵn sàng tham gia hiến máu cứu người. Theo anh, đây là việc làm xuất phát từ suy nghĩ giúp đỡ những bệnh nhân cần máu để duy trì sự sống, đem lại niềm tin, hy vọng cho người bệnh và người thân của họ. Hàng năm bản thân anh đều đăng ký tham gia hiến máu từ 2 đến 3 lần. Anh chia sẻ: Bản thân từng chứng kiến nhiều bệnh nhân, nhất là các em nhỏ, ngay khi sinh đã mắc bệnh về máu, khiến bệnh nhân thường xuyên phải truyền, lọc máu mới có thể duy trì sự sống; hay mỗi lần đến với những mảnh đời bất hạnh, chứng kiến cảnh bố mẹ nhìn các cháu ra đi vì bệnh hiểm nghèo nên anh thấu hiểu tầm quan trọng của việc hiến máu để chữa trị cho người bệnh cần máu. Với anh, mỗi lần được hiến máu là anh cảm thấy rất vui.

Ngày 9-5 vừa qua, nhận được thông tin có một bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc cần máu gấp để phẫu thuật, 3 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc đã kịp thời đến bệnh viện hiến 750ml máu, giúp bệnh nhân phẫu thuật thành công... Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Lộc cho biết: Bà Vũ Thị Nhẫn, sinh năm 1937 ở Khu 2, thị trấn Vĩnh Lộc là bệnh nhân đang được thực hiện cuộc phẫu thuật do xuất huyết dạ dày, cần được truyền máu để bổ sung máu gấp nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong khi đó, ngân hàng máu của bệnh viện không còn đủ để đáp ứng yêu cầu ngay. Nhận được thông tin, 3 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc gồm: Trung úy Lê Doãn Hùng, Thiếu úy Nguyễn Thanh Hưng và Thiếu úy Trịnh Thế Hoàng đã nhanh chóng có mặt tại bệnh viện kịp thời cung cấp lượng máu cần thiết, hỗ bệnh nhân phẫu thuật thành công. Được biết, thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc đã tích cực tham gia phong trào vận động hiến máu và hiến máu nhân đạo trên địa bàn huyện. Trong đó có nhiều cán bộ, chiến sĩ đã tham gia hiến máu nhiều lần, đăng ký tham gia ngân hàng máu sống sẵn sàng hiến máu khi cần. Qua đó đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tính nhân văn và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Vĩnh Lộc đối với cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Từ nhiều năm nay, chương trình hiến máu tình nguyện đã trở thành một hoạt động thường niên đầy ý nghĩa nhân văn trong lực lượng công an toàn tỉnh. Qua đó, khẳng định vai trò xung kích đi đầu của thế hệ trẻ; đồng thời thể hiện sự sẻ chia, tấm lòng nhân ái của các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên Công an Thanh Hóa, góp phần tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Hy vọng những nghĩa cử cao đẹp ấy đã, đang và sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, để mỗi người dân thêm ý thức trách nhiệm, tự giác và chủ động trong tham gia hiến máu cứu người.

Bài và ảnh: Quốc Hương