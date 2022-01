Nhộn nhịp không khí Tết tại TP Thanh Hóa

Thời điểm này không khí đón Tết đang nhộn nhịp trên các nẻo đường, ngõ phố, trong từng căn nhà trên địa bàn TP Thanh Hóa. Đường phố được trang hoàng rực rỡ để chào đón mùa xuân mới.

Năm nay các Siêu thị nhập nguồn hàng lớn, dồi dào đáp ứng nhu cầu của khách hàng

Hiện nay, không khí mua sắm Tết tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, chợ truyền thống đang rất nhộn nhịp. Tại một số siêu thị lớn Big C, Co.opmart Thanh Hóa, VinMart... lượng hàng hóa được bày bán rất phong phú, đa dạng cùng nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn, giảm giá từ 30% - 50%. Lượng khách đến mua tăng mạnh.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Siêu thị Co.opmart cho biết:để phục vụ nhu cầu của khách hàng, năm nay siêu thị nhập khối lượng lớn hàng hóa, đẩy mạnh cải tiến mẫu mã, ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng, phù hợp túi tiền của người tiêu dùng. Giá cả các loại hàng hóa cũng không có biến động, đều được được niêm yết đầy đủ thông tin, thời gian sử dụng, giá bán… để khách hàng lựa chọn. Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu khách hàng siêu thị đã bọc các giỏ quà tặng phong phú, hấp dẫn với nhiều giá bán khác nhau từ 400.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng.

Không khí mua sắm tết nhộn nhịp tại các Siêu thị.

Theo khảo sát, năm nay hàng hoá phục vụ tết giá cả khá ổn định, người tiêu dùng có thể thoải mái lựa chọn và mua sắm. Bà Minh, chủ của hàng tạp hóa ở phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) cho biết trong cơ cấu hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các mặt hàng lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo… do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất chiếm tỷ lệ khá. Sức mua tăng mạnh nhất ở nhóm hàng thức uống giải khát, giỏ quà tết, thực phẩm, nhưng các doanh nghiệp đều có kế hoạch dự trữ, chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Người dân chọn đào tại tuyến phố Lê Hoàn.

Những ngày này thị trường hoa, cây cảnh đang bước vào mùa cao điểm phục vụ tết. Theo nhiều người bán, đầu ra của hoa năm nay khá tốt, do ảnh hưởng của dịch COVID- 19 nên giá cả các loại hoa, cây cảnh giảm hơn so với năm ngoaí. Để phục vụ nhu cầu của khách hàng, năm nay thay vì chờ khách tới hỏi mua, nhiều chủ kinh doanh hoa, cây cảnh đã chủ động đưa các loại hoa như hoa lan, cúc mâm xôi, hoa mào gà… lên mạng như Facebook, TikTok để bán. Lượng khách đặt mua không ồ ạt nhưng đạt hơn 30% so với kỳ vọng. Nhiều chủ kinh doanh cũng áp dụng các chương trình giảm giá như khi khách mua hoa từ 5 bình, hoặc hóa đơn từ 500.000 đồng trở lên sẽ được miễn phí vận chuyển.

Các cửa hàng quần áo nhộn nhịp khách đến mua hàng.

Các mặt hàng hoa nhựa, đồ trang trí ngày tết tại khu vực chợ Vườn Hoa cũng thu hút rất đông khách đến mua.

Tại các chợ truyền thống nguồn hàng hóa được tiểu thương nhập về khá lớn.

Thời điểm này các ông đồ cũng bày chiếu tại nhiều tuyến phố như Lê Hoàn, Trường Thi, Nguyễn Trãi để cho chữ ngày xuân.

Theo quan sát, những ngày này khu vực đồ thời trang may mặc ở các siêu thị, cửa hàng thời trang đang có lượng khách khá đông, từ trẻ em, thanh niên, trung niên và cả những khách hàng cao tuổi cũng tới mua sắm. Trong đó, nhiều mặt hàng như váy/quần jeans, quần kaki, đầm kiểu, áo thun, áo thể thao nam, váy, áo kiểu, áo sơ mi... của nam và nữ đều được giảm giá mạnh, sau khuyến mãi nhiều sản phẩm chỉ còn giá dưới 100.000 đồng...

Nguyễn Đạt