{title} Nhịp cầu nối những niềm vui Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang đến gần. Đối với mỗi chúng ta tết là dịp để gia đình sum vầy, đủ đầy, no ấm nhưng đâu đó vẫn còn có những mảnh đời khó khăn, những em nhỏ vùng cao hẻo lánh vẫn còn chịu đói, chịu rét... Với mong muốn đem đến một cuộc sống ấm no cho đồng bào nghèo, hằng năm chương trình Tết yêu thương do Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) phối hợp Báo Tiền Phong, Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trực tiếp trao nhiều phần quà đến tay những người dân nghèo, giúp họ phần nào vượt qua khó khăn, đón tết no ấm. Tỉnh đoàn Thanh Hóa tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Quảng Định (Quảng Xương) dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Ảnh: Lê Phượng Năm nay, từ ngày 10 đến 15-1, Quỹ Thiện Tâm đã phối hợp với các đơn vị tổ chức trao hơn 1.000 suất quà tết cho các hộ nghèo tại 3 huyện vùng cao của Thanh Hóa là Quan Sơn, Lang Chánh, Mường Lát. Đây cũng là năm thứ 7 liên tiếp Quỹ Thiện Tâm phối hợp tổ chức trao tặng quà tết cho người nghèo tại Thanh Hóa. Phát biểu tại buổi lễ trao quà tại huyện Lang Chánh, nhà báo Vũ Tiến, Phó tổng Biên tập Báo Tiền Phong chia sẻ: “Với vai trò là tờ báo của tuổi trẻ nên Báo Tiền Phong luôn phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích cao nhất. Ngoài hoạt động chuyên môn, Báo Tiền Phong rất quan tâm đến hoạt động từ thiện, đặc biệt là đến các vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng bão lụt thiên tai, đến người nghèo, người ảnh hưởng bởi dịch, bệnh. Đây cũng là hoạt động tình nghĩa, thể hiện truyền thống tương thân, tương ái, lá lành, đùm lá rách của dân tộc”. Từ sáng sớm đã có mặt tại điểm nhận quà, bà Hà Thị Chưởng, bản Khạn, xã Trung Thượng (Quan Sơn) cho biết: “Những món quà được nhận từ các nhà hảo tâm đã giúp gia đình tôi có thêm được nhiều thực phẩm bổ sung cho những ngày tết. Tôi rất cảm ơn các nhà hảo tâm, đơn vị tài trợ không ngại khó khăn đến trao tận tay món quà cho chúng tôi và động viên chúng tôi tiếp tục vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”. Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa Phùng Tố Linh, nhấn mạnh: “Nhiều năm qua, chương trình tặng quà cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn dịp tết đến, xuân về là hoạt động thường xuyên của Quỹ Thiện Tâm phối hợp Báo Tiền Phong và Tỉnh đoàn. Hoạt động này không chỉ mang ý nghĩa mong muốn bà con còn khó khăn được đón tết trọn vẹn hơn, mà còn tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, tương thân, tương ái của dân tộc”. Tại huyện Nga Sơn, sáng 19-1, Tỉnh đoàn phối hợp với Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông, Công ty CP Kiến trúc xây dựng và Thương mại 36; Câu lạc bộ Otofun Thanh Hóa tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà cho người dân và thanh, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại 2 xã Nga Thái và Nga Tiến. Các đơn vị đã tổ chức trao tặng 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng) cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 219 túi an sinh cho người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19; trao 200 suất quà cho học sinh khó khăn trên địa bàn 2 xã. Cùng với đó, các đơn vị cũng tổ chức khánh thành khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi; hỗ trợ 1 tấn gạo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 tại xã Nga Thái; khánh thành không gian đọc cho học sinh Trường THCS Nga Thái. Tổng trị giá các phần quà ước tính khoảng trên 300 triệu đồng. Theo Tỉnh đoàn Thanh Hóa, với những nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, đã tiếp thêm sức mạnh, thắp sáng ước mơ đến trường cho trẻ em nghèo; chia khó, động viên những người có hoàn cảnh tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống; Tỉnh đoàn đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức thiện nguyện trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà, đồ dùng học tập, trao nhà, trao học bổng, xe đạp... với tổng trị giá hàng chục tỷ đồng. Năm 2021, toàn đoàn đã trao gần 21.000 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Vận động trên 8.000 đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được gần 6.000 đơn vị máu an toàn. Tổ chức khám tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.300 người. Công tác chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được triển khai thực hiện thường xuyên với các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ thiếu nhi, tuyên dương, gặp mặt thiếu nhi tiêu biểu, tặng quà cho các em học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập nhân dịp Tết Thiếu nhi 1-6, Tết Trung thu và chương trình tiếp sức đến trường. Trong năm, toàn đoàn đã hỗ trợ, giúp đỡ hơn 80.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, nổi bật, Hội Đồng đội tỉnh đã phối hợp tổ chức khởi công xây dựng mới 27 khu vui chơi cho thiếu nhi và sửa chữa 18 khu vui chơi cho thiếu nhi với tổng trị giá gần 450 triệu đồng; đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “Em nuôi của Đoàn” với việc nhận nuôi 7 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Để các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội tiếp tục tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm của nhiều cá nhân, đơn vị, tập thể, đồng chí Phùng Tố Linh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: “Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm huy động các nguồn lực xã hội, đặc biệt là nguồn lực của các cơ sở đoàn mạnh trong tỉnh, các câu lạc bộ tình nguyện trong và ngoài tỉnh nhằm chung tay, góp sức để chia khó với những mảnh đời còn khó khăn, thiếu thốn”. Lưu Kiệt