{title} Nhận đỡ đầu trẻ mồ côi ở xã Thành Minh, huyện Thạch Thành Hưởng ứng chương trình “mẹ đỡ đầu” hỗ trợ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ mồ côi do Hội Phụ nữ Công an tỉnh phát động, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh vừa nhận đỡ đầu em Bùi Quang Sáng, sinh năm 2015 ở thôn Sồi Cốc, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành. Em Bùi Quang Sáng có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, sống với mẹ. Năm 2020 mẹ mất vì tai nạn giao thông, hiện em đang sống cùng ông bà ngoại tuổi cao sức yếu, không còn khả năng lao động, thuộc diện hộ nghèo. Mặc dù điều kiện, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng Sáng luôn ngoan ngoãn, chịu khó, nghe lời ông bà và luôn nỗ lực trong học tập. Tại buổi nhận đỡ đầu, Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh đã trao số tiền 6 triệu đồng và tặng một số đồ dùng, quần áo, truyện tranh, đồ chơi cho em Bùi Quang Sáng. Nhân dịp này Hội Phụ nữ Công an tỉnh và Hội LHPN huyện đã tặng cho gia đình em Sáng một số vật dụng cho gia đình. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tính nhân văn và lan tỏa thông điệp về tình người, tinh thần tương thân, tương ái của lực lượng CAND nói chung, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp nói riêng đối với những mảnh đời khó khăn, giúp họ có thêm động lực và niềm tin để vươn lên trong cuộc sống. Thu Phương

Từ khóa: Khó khănNghĩa cử cao đẹpĐỡ đầu trẻ mồ côi