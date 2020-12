Nhà riêng của hai vợ chồng đều là nhà báo bị khủng bố bằng “bom bẩn”

Liên tiếp trong nhiều ngày, phóng viên báo Người lao động thường trú tại Thanh Hóa liên tục bị các đối tượng bịt mặt ném chất bẩn gồm sơn, dầu luyn, mắm tôm vào nhà riêng gây hư hại tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự.

Theo trình báo gửi các cơ quan chức năng của ông Nguyễn Thanh Tuấn, phóng viên Báo Người Lao Động thường trú tại Thanh Hóa, vào khoảng 0h45p ngày 24/11, khi gia đình ông đang ngủ thì có 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy đến ném chất bẩn (luyn, sơn, mắm tôm) vào nhà riêng ở địa chỉ Lô 16, NƠ 11, mặt bằng 2125, phường Đông Vệ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, phóng viên Thanh Tuấn đã báo cáo Công an phường Đông Vệ đến ghi nhận hiện trường. Tuy nhiên, sự việc chưa được làm sáng tỏ thì vào khoảng 1h35p ngày 1/12, lại có 2 đối tượng bịt mặt, đi xe máy tiếp tục ném chất bẩn (sơn, dầu luyn) vào nhà lần thứ 2.

“Sự việc xảy ra khiến gia đình tôi rất hoang mang, lo lắng cho tính mạng, sức khỏe. Bởi, cả 2 vợ chồng tôi đều là nhà báo (vợ là Nguyễn Thị Thùy, công tác tại Báo Điện tử Dân trí) hoạt động trên địa bàn. Quá trình tác nghiệp hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tác phong của người làm báo, đúng quy định của pháp luật, không nợ nần, thù oán với ai cả” – PV Thanh Tuấn cho biết.

PV Thanh Tuấn chia sẻ thêm, có thể nguyên nhân của sự việc có thể liên quan đến hoạt động báo chí của ông trên địa bàn thời gian qua.

Do gia đình tôi mới mua nhà và chuyển về đây sinh sống tại địa chỉ trên được một tháng thì xảy ra sự việc. Nên thời điểm lần thứ nhất (hôm 24/11) tôi chỉ báo cáo Công an phường Đông Vệ là do còn cân nhắc vấn đề chủ cũ có mâu thuẫn hay nợ nần gì không.

Theo lời kể của hàng xóm cho biết, có 2 người đàn ông đi xe ôtô bán tải (màu ghi tối) đến hỏi nhà phóng viên Thanh Tuấn nhưng không vào, sau đó ít ngày thì gia đình bị ném chất bẩn vào nhà. Đến ngày 1/12 lại tiếp tục bị ném chất bẩn khiến bản thân và gia đình ông rất hoang mang, lo lắng.

Sự việc tiếp tục được gia đình báo Công an phường Đông Vệ, Công an TP Thanh Hóa và cơ quan, thế nhưng rạng sáng 2/12, một thanh niên tiếp tục đi xe máy tới ném chất bẩn vào nhà. Đáng nói, sự việc diễn ra rất manh động khi gia đình gọi công an tới ghi nhận hiện trường xong vừa rời đi chưa được bao lâu thì thanh niên trên tiếp tục quay lại ném chất bẩn. Các vụ ném chất bẩn đã gây hư hỏng xe ôtô gia đình để trước nhà, hỏng sơn tường tầng 2,3, sơn dây bẩn cửa cuốn tầng 1, cửa phụ và cửa kính tầng 2,3.

Hiện sự việc đã được phóng viên Nguyễn Thanh Tuấn báo cáo Ban Biên tập Báo Người Lao Động và báo Người lao động đã có văn bản gửi Hội Nhà báo Việt Nam, Công an tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh Thanh Hóa, Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Thanh Hóa đề nghị có biện pháp đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho gia đình phóng viên, cũng như để cùng phối hợp làm rõ sự việc.

PV