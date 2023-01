Nhà ga đông đúc, bến xe vắng khách những ngày đầu năm

Trái ngược với khung cảnh tấp nập tại Ga Thanh Hóa, các bến xe khách nội tỉnh lại khá vắng vẻ, đìu hiu trong những ngày đầu năm mới.

Ghi nhận của phóng viên sáng ngày mùng 5 Tết, thời tiết nắng đẹp, khá thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Hành khách ngồi chờ đến giờ lên tàu tại Ga Thanh Hóa.

Không khí tết vẫn còn vương trên những cành hoa đào tại sảnh chờ Ga Thanh Hóa.

Người dân hối hả di chuyển để kịp giờ lên tàu.

Tuy nhiên, lượng khách đến mua vé tại các bến xe khá thưa thớt.

Khu vực các quầy vé lác đác người dân vào mua.

Nhiều xe trước giờ xuất bến cũng chỉ đạt 30-40% số ghế.

So với mọi năm, năm nay Bến xe khách phía Bắc vắng khách hơn rất nhiều.

Ông Lê Đình Lịch, Giám đốc Công ty CP Quản lý và khai thác bến xe Thanh Hóa, cho biết: Để bảo đảm trật tự, đảm bảo cho người dân đi lại thuận lợi, công ty đã chỉ đạo các bến thực hiện đúng quy định về vận tải khách, thực hiện việc niêm yết giá vé đúng quy định. Đồng thời, phối hợp với cơ quan chức năng bảo đảm an ninh trật tự tại bến xe, kiểm tra điều kiện hoạt động của xe ô tô chở khách bảo đảm an toàn trước khi xuất bến. Hiện nay, hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh đang từng bước phục hồi nhưng sản lượng hành khách qua bến vẫn còn thấp hơn rất nhiều so với giai đoạn trước khi xảy ra dịch COVID-19. Khó khăn lớn nhất hiện nay là tình trạng xe “dù”, bến “cóc” hoạt động phức tạp, đề nghị cơ quan chức năng xử lý dứt điểm.

Các bến xe đã cải thiện chất lượng dịch vụ, có phòng chờ, sân bãi, bảo đảm tốt hệ thống thông tin, bảng thông báo luồng tuyến, giờ xe chạy, giá vé, hệ thống đèn chiếu sáng, khu vệ sinh, y tế tại các bến xe… để thu hút hành khách. Tuy nhiên, các bến xe cũng cần có nhiều giải pháp hiệu quả để thu hút hành khách hơn nữa trong thời gian tới.

Linh Hương