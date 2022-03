Người mẹ thứ hai của trẻ sơ sinh

Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản) nằm tại tầng 5, khu nhà 7 tầng. Bước qua cánh cửa phòng hành chính của khoa là hành lang dài với dãy buồng bệnh hai bên. Đây là nơi những em bé sinh non, nhẹ cân có bệnh lý được đưa vào chăm sóc điều trị ngay sau sinh. Tại đây, yêu cầu vô khuẩn luôn được đặt lên hàng đầu để tránh nhiễm khuẩn cho bé. Bởi vậy, phòng bệnh, hành lang, máy móc, thiết bị luôn được vệ sinh sạch sẽ. Các phòng chăm sóc, điều trị cho bé luôn được đóng kín cửa. Hạn chế âm thanh, khói bụi, sự tiếp xúc của người ngoài. Song, nơi ấy luôn có những bàn tay ấm áp, trái tim yêu thương của những người thầy thuốc đang ngày đêm giành giật sự sống cho các thiên thần nhỏ.

Điều dưỡng tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh theo dõi, chăm sóc trẻ sinh non.

Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh hiện có 33 điều dưỡng. Với chuyên môn, nghiệp vụ vững, chịu khó, tận tâm với công việc, yêu thương chăm sóc trẻ, các điều dưỡng tại đây cùng các y, bác sĩ đã mang lại sự sống cho nhiều trẻ nhỏ sinh non, có bệnh lý. Hằng ngày, các điều dưỡng không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, theo dõi spo2, oxi, thân nhiệt, kiểm tra dịch dạ dày cho các bé mà còn mang một sứ mệnh cao cả khác, đó là nhiệm vụ của người mẹ, thay tã, cho ăn sữa, tắm, vệ sinh cho bé... Tất cả ai cũng cẩn thận, nhiệt tình, nâng niu, chăm sóc các bé.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng Hạnh đảm nhiệm vai trò là người mẹ thứ hai của những trẻ sơ sinh có thâm niên 27 năm. Chị có dáng người nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành, dễ mến. Nhìn ánh mắt thâm quầng vì thiếu ngủ cùng dáng đi nhanh nhẹn, đôi bàn tay thoăn thoắt kiểm tra hồ sơ bệnh án, hút dịch dạ dày rồi thay bỉm, pha sữa... cho các bé sơ sinh, tôi đã phần nào hiểu được sự bận rộn, vất vả của chị cũng như những điều dưỡng tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh.

Chị Hạnh chia sẻ: “Các bé vào đây là những bé non tháng, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh, vàng da... - các bé cần được chăm sóc đặc biệt. Thậm chí, tại đây đã nuôi được những trẻ non tháng, cân nặng chỉ 1,2kg. Chăm sóc các bé non tháng rất khó khăn và phải theo dõi sát sao. Không chỉ theo dõi từng nhịp thở, nhịp tim trên máy móc mà chúng tôi còn phải liên tục bên cạnh các bé, quan sát từng cử chỉ, từng cái cựa mình, gồng bụng hay tình trạng nôn trớ, vệ sinh để nắm bắt tình trạng của các bé, từ đó có điều chỉnh phù hợp.

Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh thường xuyên chăm sóc toàn diện từ 30 - 35 bé. Có những giai đoạn cao điểm, chăm sóc cho 50 bé. Lúc này, những bữa cơm, giấc ngủ trọn vẹn đối với chúng tôi thật hiếm hoi. Có khi vừa dọn mâm cơm thì nhận được điện thoại có ca trở nặng, thậm chí nửa đêm, dù không phải ca trực nhưng có một bé sơ sinh diễn biến nặng, các y, bác sĩ trong khoa huy động nhân lực là tôi nhanh chóng có mặt tại bệnh viện để hỗ trợ...”.

Nhìn các bé trong Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh chắc hẳn ai cũng nghẹn ngào. Các bé non nớt quấn quanh là những dây truyền, ống thở. Bé ổn hơn không dùng máy thở thì hẫng hụt, chốc chốc lại chới với, cất tiếng khóc tìm hơi ấm, vòng tay âu yếm của mẹ. Có lẽ trước cảnh tượng ấy nên các y, bác sĩ, điều dưỡng đã luôn tự nhủ phải nỗ lực hết mình để mang lại sự sống cho các bé. Điều dưỡng Hạnh chia sẻ: “Hằng ngày, nhìn các bé nằm trong lồng ấp xanh xao, yếu ớt và những ánh mắt đau đáu lo lắng của người thân các bé, tôi cùng các y, bác sĩ, điều dưỡng tại đây đều biết rằng mình đang mang trên vai trọng trách nghề nghiệp, niềm tin, sự kỳ vọng của các gia đình. Do đó, tôi luôn cố gắng rất nhiều, nâng niu, chăm sóc từng mầm sống”.

Cùng chung nhiệt huyết, trách nhiệm với điều dưỡng Hạnh, điều dưỡng trẻ Dương Thị Mai cho biết: “Trẻ sinh non có nguy cơ suy hô hấp, hạ thân nhiệt cao. Cùng với đó là sự lo lắng của người nhà về tình trạnh của bé, lo lắng không được chăm sóc khi vừa chào đời. Hiểu được công việc của mình, nên tôi luôn hết lòng chăm sóc các bé như con mình, nỗ lực duy trì sự sống, hỗ trợ điều trị thành công cho “những thiên thần nhỏ”!”.

Điều dưỡng Mai tốt nghiệp Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, đến nay chị đã công tác tại Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh được 7 năm. Nhớ lại ngày mới vào nghề, dù đã làm mẹ, nhưng chị vẫn bỡ ngỡ, lo lắng khi chăm sóc các bé sinh non không đơn giản như một đứa trẻ sơ sinh bình thường. Những bé sinh non thường bị tăng tiết dạ dày, do đó việc cho ăn cũng khó khăn mặc dù là ăn bằng đường tĩnh mạch. Phải kiểm tra, hút dịch dạ dày của bé. Thường xuyên kiểm tra bụng bé có bị cứng, khó tiêu hay không để điều chỉnh lượng ăn, cách chăm sóc. Cùng với đó, phải thường xuyên kiểm tra thân nhiệt, nhiệt độ phòng. Các bé phải được theo dõi 24/24h mới yên tâm. Nhìn thấy các bé khỏe mạnh, trở về với gia đình hay những nụ cười của người thân các bé là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao của những người điều dưỡng.

Chăm sóc, điều trị các trẻ sơ sinh mắc bệnh hay sinh non là một cuộc chiến thầm lặng, đòi hỏi sự cố gắng, kiên nhẫn, bền bỉ của các y, bác sĩ và điều dưỡng. Họ luôn phải thực hiện song song hai nhiệm vụ, vừa theo dõi, lắng nghe sự sống của hàng trăm đứa trẻ vừa là cha/mẹ chăm sóc cho những đứa con non nớt. Nhờ những cống hiến, hy sinh thầm lặng của những trái tim nhân từ và ấm áp ấy mà hàng nghìn đứa trẻ sinh non, có bệnh lý đã được cứu sống, khỏe mạnh trở về bên vòng tay của gia đình.

Bài và ảnh: Thùy Linh