Người cao tuổi tham gia bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển

Ban Thường vụ Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, vùng biển giai đoạn 2016-2021.

Các tập thể, cá nhân được tặng Giấy khen của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

5 năm qua, thực hiện chương trình phối hợp về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, vùng biển, hai cơ quan đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ, hội viên và Nhân dân trên địa bàn về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, phát huy được vai trò gương mẫu của NCT trên địa bàn biên giới trong việc tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp từ cơ sở. Tích cực vận động gia đình, dòng họ, người thân chấp hành và thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 01/TTg-CP của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, hội NCT đã tham mưu, phối hợp với chính quyền cấp xã rà soát, bổ sung, kiện toàn 1 tập thể, 54 hộ gia đình, 104 cá nhân tham gia tự quản 213,6 km đường biên giới, 90 mốc quốc giới, 497 tổ tự quản an ninh - trật tự cấp thôn/1.625 thành viên, 422 tổ tàu thuyền an toàn/1.820 tàu thuyền/3.447 thành viên tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, 110 bến, bãi tự quản/220 thành viên. Thành lập 496 tổ hoà giải ở thôn, bản (trong đó có trên 800 hội viên NCT tham gia các tổ an ninh, tổ hoà giải) phần lớn giải quyết có hiệu quả các vấn đề nổi cộm, phức tạp trên địa bàn như các vấn đề liên quan đến an ninh - trật tự, truyền đạo trái pháp luật, tranh chấp đất đai, khiếu kiện đông người; đã vận động được 25 hộ với 174 người Mông từ bỏ sinh hoạt đạo trái pháp luật, 108 người thuộc diện cai nghiện, tội phạm ma tuý tái hoà nhập cộng đồng, vận động người dân giao nộp vũ khí, cảm hoá, giáo dục 661 người lầm lỗi trở về làm ăn lương thiện, tố giác gần 1.000 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị cho BĐBP và các cơ quan chức năng xử lý.

Các đại biểu dự hội nghị.

Những hoạt động, việc làm thiết thực từ sự phối hợp chặt chẽ giữa hội NCT các cấp với BĐBP tỉnh đã góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trong tình hình mới.

Tại hội nghị, lãnh đạo Hội NCT tỉnh và Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đã trao Bằng khen, Giấy khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích suất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp về bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới, vùng biển giai đoạn 2016-2021.

Thanh Huê