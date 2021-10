Ngư dân Hậu Lộc chủ động ứng phó với bão số 8

Để chủ động ứng phó với bão số 8, ngư dân Hậu Lộc đang tích cực neo đậu tàu thuyền, về nơi tránh trú bão an toàn.

Video: Ngư dân Hậu Lộc chủ động ứng phó với bão số 8.

Sáng 13-10, tại cảng cá Hòa Lộc, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc, hầu hết tàu thuyền của ngư dân đánh bắt thủy sản ở các vùng biển đã trở về âu Lạch Trường tránh trú bão.

Bắt đầu từ 18 giờ ngày 12-10, Thanh Hóa đã thực hiện cấm biển để ứng phó cơn bão số 8.

Cảng cá Hòa Lộc vắng vẻ hơn so với ngày thường do đang trong thời gian cấm biển. Tại đây chỉ còn một số tàu đánh bắt thủy sản ở vùng biển về đến cảng, nhanh chóng bốc dỡ hàng hóa để về âu tránh trú bão.

Ghi nhận tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Lạch Trường, xã Hòa Lộc, tàu thuyền neo đậu kín hai bên âu. Đến sáng 13-10, đã có hơn 400 tàu thuyền trở về tránh trú.

Trước đó, do ảnh hưởng cơn bão số 7 nên nhiều ngày qua, một số tàu thuyền của ngư dân các vùng Hậu Lộc, Nga Sơn, Hoằng Hóa cũng đã về tránh trú bão âu Lạch Trường và không ra khơi.

Theo kinh nghiệm của ngư dân, cơn bão số 8 là cơn bão mạnh nên họ không chủ quan mà thực hiện nghiêm theo thông báo của cơ quan chức năng, đưa tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn.

Ông Hoàng Văn Doanh, Thuyền trưởng tàu mang biển số 998999, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc cho biết: Sau khi có thông báo về cơn bão số 8, tàu của chúng tôi đã trở về đến cảng cá Hòa Lộc vào chiều 12-10, bốc dỡ hàng hóa, tiêu thụ và cho tàu về âu Lạch Trường tránh trú bão.

Theo đại diện Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc, hiện nay số tàu thuyền về Lạch Trường rất đông, trong khi đó sức chứa của âu đảm bảo hơn 200 tàu, cùng với đó, nhiều đoạn luồng đậu tàu đã bị bồi lắng khi nước thủy triều xuống thấp nên rất khó khăn cho tàu thuyền ra vào tránh trú bão. Tàu thuyền phải neo đậu nhiều giờ để chờ thuỷ triều lên mới vào được.

Ban Quản lý cảng cá Hòa Lộc phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc thực hiện tuyên truyền, vận động bà con ngư dân về nơi tránh trú bão an toàn, neo đậu tàu thuyền chắc chắn, chủ động ứng phó cơn bão số 8.

Hướng dẫn, hỗ trợ sắp xếp tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú bảo đảm an toàn theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Văn Huân, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Lộc cho biết: Xã Hòa Lộc 143 phương tiện, đến nay đã vào khu neo đậu 100%, Nhân dân chấp hành nghiêm túc, xã Hòa Lộc đã thực hiện nghiêm lệnh cấm biển theo Thông báo của tỉnh.

“Đối với các hộ ven đê, có nguy cơ ngập lụt, xã đã có phương án di dân khi cần thiết. Hiện nay xã Hòa Lộc đã thu hoạch lúa mùa 100%, thời gian qua, xuất hiện mưa nhiều nên việc triển khai vụ đông sang vụ đông muộn và triển khai 10% diện tích vụ đông, xã đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho rau màu vụ đông trước cơn bão số 8”, ông Huân cho biết thêm.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 8, ngày 11-10-2021, huyện Hậu Lộc đã ban hành Công điện khẩn về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão và mưa lũ. Theo đó, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các phòng, ban ngành cấp huyện và các đơn vị liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung như các xã ven biển phối hợp với Đồn Biên phòng Đa Lộc tập trung kiểm đếm và quản lý chặt chẽ tàu thuyền, hướng dẫn sắp xếp neo đậu đảm bảo an toàn.

Tiếp tục triển khai phương án bảo vệ các hoạt động kinh tế trên biển và ven biển để đảm an toàn về người và tài sản tại Khu neo đậu tránh trú bão Lạch Trường và Lạch Sung đảm bảo an toàn, tránh tình trạng hư hỏng do va đập và cháy nổ xảy ra. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời cứu hộ, cứu nạn và khắc phục nhanh hậu quả của bão, mưa lũ sau bão, rà soát, sẵn sàng triển khai phương án sơ tán dân khi có lệnh.

Ngọc Huấn - Hoàng Đông