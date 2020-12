(Baothanhhoa.vn) - Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa nghiệm thu tháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH xây dựng tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa.

{publishtime} {title} {lead} {title} Nghiệm thu tháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa nghiệm thu tháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH xây dựng tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Thanh Hóa. Toàn cảnh buổi nghiệm thu tháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH. Tham gia buổi nghiệm thu có Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục C07; Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; đại diện các đơn vị thuộc Cục C07 và Công an tỉnh Thanh Hóa; nhà thầu thi công và nhà thầu tư vấn giám sát. Tháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH. Công trình xây dựng tháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH tại Thanh Hóa nhằm trong chuỗi Dự án “Nâng cao năng lực PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC giai đoạn 2016 - 2020” (Thuộc Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, PCCC, phòng, chống tội phạm và ma túy giai đoạn 2016 - 2020 sử dụng vốn sự nghiệp), được chủ đầu tư là Cục C07 tổ chức khởi công xây dựng vào ngày 20-11-2020. Chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH thực hành tại tháp huấn luyện. Tại buổi nghiệm thu, các bên đã kiểm tra hồ sơ gồm danh mục hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ pháp lý; nội dung các biên bản nghiệm thu công việc đã được các bên kí nhận; kết quả thí nghiệm vật tư, vật liệu; thí nghiệm hiện trường; nhật ký thi công; bản vẽ hoàn công. Tiến hành kiểm tra tại hiện trường về độ cong, vênh của các cấu kiện; số lượng cấu kiện trong một tổ hợp, đường hàn; kiểm tra kích thước hình học của cấu kiện; độ thẳng đứng của cấu kiện, sức chịu tải của sàn, kiểm tra lực kéo từ việc sử dụng chiến thuật cầu dây nghiêng… Sau khi đánh giá kết quả kiểm tra và nghiệm thu, sẽ đưa công trình tháp huấn luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH vào hoạt động, phù hợp để triển khai các kỹ, chiến thuật chữa cháy và CNCH như triển khai đội hình; thực hành chiến thuật chữa cháy; luyện tập các kỹ, chiến thuật dành riêng: leo thang, đu dây, cứu nạn cứu hộ trên cao, cứu nạn cứu hộ trong không gian hạn chế… góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong công tác chữa cháy và CNCH. Hoài Linh

Từ khóa: Cảnh sátThanh hóaKiểm traChữa cháyHuấn luyệnPcccChiến thuậtCảnh sát PCCCTrung Thành