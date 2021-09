Ngân hàng chính sách xã hội Thanh Hóa tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Nông Cống

Nhân năm học mới 2021-2022, ngày 21-9 Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Thanh Hóa (NHCSXH Thanh Hóa) đã trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập trên địa bàn huyện Nông Cống. Dự buổi trao tặng có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo đó, NHCSXH Thanh Hóa đã trao 60 chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó của các trường THCS Tế Nông, Yên Mỹ và Tượng Lĩnh. Đây là một trong những chương trình “Tiếp bước các em tới trường” của NHCSXH Thanh Hóa. Kinh phí mua xe đạp do cán bộ người lao động Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa tự nguyện đóng góp để gây quỹ. Qua việc tặng xe đạp đã giúp các em học sinh nghèo rút ngắn khoảng cách từ nhà đến trường. Đồng thời động viên, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Chăm sóc, giáo dục, đồng hành cùng trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo vượt khó là một trong những lĩnh vực an sinh xã hội mà NHCSXH Thanh Hóa chú trọng thực hiện. Ngân hàng thấu hiểu rằng, đồng hành sẻ chia cùng các em, nhất là các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cũng là góp phần vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển bền vững của đất nước. Do vậy, hướng tới thực hiện các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội cho trẻ em sẽ trở thành một trong những trách nhiệm xã hội mà NHCSXH Thanh Hóa đã, đang và sẽ thực hiện song hành cùng chặng đường xây dựng và phát triển.

Nói về hiệu quả của các chương trình mà NHCSXH Thanh Hóa thực hiện, Chủ tịch UBND xã Yên Mỹ Phan Đình Lộc cho biết: “NHCSXH Thanh Hóa đã chung tay đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian qua thông qua việc đầu tư nguồn vốn chính sách để xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả và thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Mong muốn ngân hàng tiếp tục đồng hành với địa phương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới nâng cao”.

Được biết, trong những năm qua đi đôi với làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, phục vụ nhu cầu vay vốn ưu đãi của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, NHCSXH Thanh Hóa luôn thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện. Cùng với chuyển môn, Công đoàn cơ sở NHCSXH Thanh Hóa đã phát động phong trào đền ơn đáp nghĩa, công tác từ thiện sâu rộng đến toàn thể đoàn viên công đoàn.

Khánh Phương