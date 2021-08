Nấu cơm hỗ trợ người dân cách ly và lực lượng tuyến đầu ở Như Xuân

Thời gian qua lượng người từ các tỉnh, thành có dịch di chuyển về huyện Như Xuân tăng cao, hầu hết là người có hoàn cảnh khó khăn, công nhân mất việc làm. Công an thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân đã phối hợp cùng Huyện đoàn và đội ngũ tình nguyện viên nấu những suất cơm miễn phí cho công dân đang thực hiện cách ly tập trung và lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Bằng nguồn kinh phí kêu gọi từ các nhà hảo tâm và đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn, mỗi ngày nhóm thiện nguyện do Công an thị trấn Yên Cát và Huyện đoàn Như Xuân phối hợp tổ chức đã cung cấp trên 100 suất ăn miễn phí đảm bảo đầy đủ các nhóm dinh dưỡng, thay đổi thực đơn hằng ngày.

Đại úy Vi Văn Tuân, Trưởng Công an thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân cho biết: Ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh - trật tự trên địa bàn, thấu hiểu được khó khăn, vất vả của người dân đang thực hiện cách ly tập trung, bắt đầu từ ngày 16-8, Công an thị trấn đã phối hợp với Huyện đoàn, các tình nguyện viên tổ chức nấu những suất cơm miễn phí tặng bà con. Quán ăn của người dân đã tạm đóng cửa phòng dịch được mượn làm địa điểm để tổ chức nấu ăn.

Đình Hợp