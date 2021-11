Nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng dạy bơi an toàn cho trẻ em

Sáng 2-11, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ dạy bơi an toàn cho trẻ em tỉnh Thanh Hóa năm 2021.

Lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phát biểu khai giảng lớp tập huấn.

Lớp học nằm trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Thanh Hóa. Tham gia lớp học có 45 học viên là giáo viên dạy môn thể dục các trường tiểu học, THCS; hướng dẫn viên, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Nông Cống, Triệu Sơn và Như Thanh; đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Tỉnh đoàn.

Diễn ra trong 5 ngày, lớp học trang bị kiến thức, kỹ năng về cách thức tổ chức lớp dạy trẻ em học bơi cơ bản phòng, chống đuối nước; phổ biến các bài tập dạy trẻ em học bơi cơ bản phòng, chống đuối nước; công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn phòng ngừa bệnh và chấn thương khi dạy trẻ em học bơi; hướng dẫn một số kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho trẻ em khi đuối nước; xây dựng kế hoạch, đề cương giảng dạy và hướng dẫn quy trình tổ chức lớp bơi tại địa phương…

Học viên còn được tham gia thực hành hướng dẫn về phương pháp dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em; Các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, cứu đuối an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em; phương pháp tổ chức một số trò chơi dưới nước cho trẻ em…

Học viên sau khi hoàn thành lớp tập huấn sẽ trở thành hạt nhân tổ chức phong trào bơi phòng chống cứu đuối tại địa phương, đơn vị.

Lớp học là dịp để tiếp tục triển khai có hiệu quả Dự án hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em trên địa bàn toàn tỉnh. Học viên sau khi hoàn thành lớp học sẽ trực tiếp tổ chức các lớp dạy bơi cho trẻ em, phổ biến và truyền đạt các kỹ năng về bơi an toàn, phòng chống đuối nước, đồng thời góp phần xây dựng và phát triển phong trào bơi lội tại cơ sở, hạn chế đến mức thấp nhất những tai nạn đuối nước xảy ra với trẻ em.

Mạnh Cường