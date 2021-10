Nâng cánh ước mơ cho học sinh hoàn cảnh đặc biệt

Tiếp sức, nâng cánh ước mơ cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt tới trường được nhiều tập thể, cá nhân thực hiện, nhất là vào thời điểm năm học mới càng có ý nghĩa nhân văn hơn bao giờ hết.

Đại diện Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hoằng Trường trao học bổng cho các cháu học sinh do đơn vị nhận đỡ đầu nhân dịp năm học mới.

Dù hoạt động sản xuất, kinh doanh giảm sút mạnh do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song như thường lệ, các chị Thu Hương, Tuyết Huy, Đỗ Minh, Mai Ngoát... - những nữ doanh nhân sinh sống trên địa bàn phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn lại góp tiền mua quần áo, vở, bút viết, khẩu trang và tiền mặt trao tặng cho các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Là một trong 62 cháu được tặng quần áo, vở viết và tiền mặt nhân dịp năm học mới 2021-2022, em Nguyễn Hoàng Long, học sinh lớp 10 Trường THPT Bỉm Sơn, xúc động chia sẻ: Cháu được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Bố ốm nằm liệt giường, mẹ không có việc làm. Nhờ sự chung tay hỗ trợ, giúp đỡ của chính quyền địa phương, nhà trường, các đoàn thể, nhà hảo tâm tiếp sức để cháu được đến trường. Do đó, cháu luôn cố gắng chăm chỉ học tập, rèn luyện để có một tương lai tươi sáng hơn.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, bố mất sớm, mẹ đi lấy chồng xa, 2 chị em cháu Ngân Thị Hạnh được bà nội cưu mang. Cuộc sống của bà cháu rất khó khăn, những tưởng phải khép lại ước mơ đến trường đi học. Song Hạnh may mắn được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn, huyện Mường Lát nhận đỡ đầu. Để đền đáp công ơn của các chú bộ đội biên phòng, Hạnh không ngừng nỗ lực cố gắng vươn lên trong học tập, rèn luyện. Vì vậy trong suốt 4 năm liên tục học tại Trường THCS Tén Tằn, Hạnh đều đạt học sinh giỏi. Hiện cháu học lớp 10 Trường THPT Mường Lát.

Cũng có hoàn cảnh đặc biệt như Hạnh là các cháu Hà Thị Hằng, Lương Thị Trang, học sinh lớp 8B Trường THCS Tén Tằn; Hà Hữu Đạt, học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tén Tằn và Thạo Túy, học sinh lớp 8, Trường THCS Sốp Hào, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào), được Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tén Tằn nhận đỡ đầu. Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khầu Tén Tằn, cho biết: Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, ban chỉ huy đồn đã quán triệt, phổ biến đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa nhân văn, tầm quan trọng của chương trình. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà trường rà soát, lựa chọn đúng đối tượng để đỡ đầu, giúp đỡ. Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện, đơn vị đã và đang “nâng bước em tới trường” cho 5 cháu, trong đó 3 cháu do kinh phí của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cấp, 2 cháu do đơn vị tự trang trải. Ngoài ra, đơn vị còn nhận nuôi 1 cháu ăn ở, sinh hoạt, học tập tại đơn vị theo chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”. Để có tiền chăm lo cho các cháu, ban chỉ huy đồn đã huy động kinh phí tự nguyện đóng góp của cán bộ, chiến sĩ; gắn vai trò xung kích của tuổi trẻ vào việc xung phong, tích cực tham gia chương trình và các hoạt động hỗ trợ khác nhằm tạo động lực cho các cháu. Trong thời gian nhận đỡ đầu, đơn vị thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin với địa phương và nhà trường để theo dõi, chăm lo, bồi dưỡng các cháu, tạo điều kiện để các cháu phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị kết nghĩa, đỡ đầu và các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ trao tặng xe đạp, quần áo, đồ dùng học tập, lương thực, thực phẩm... cho những cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân dịp khai giảng năm học mới; cùng tham gia vào chương trình “Nâng bước em tới trường”, tạo khí thế sôi nổi, lan tỏa rộng rãi chương trình trong cộng đồng.

Nằm trong chuỗi chương trình “Nâng bước em tới trường”, từ năm 2015 đến nay Đồn Biên phòng Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa đã nhận đỡ đầu 5 cháu, trong đó có cháu thì mất mẹ, cháu mất cha, bố mẹ ly hôn. Người còn lại là chỗ dựa duy nhất cho con thì bị bệnh ốm đau, tâm thần... theo đó cơ hội tiếp tục đến trường của các em cũng hẹp đi nếu như không có sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đồn Biên phòng Hoằng Trường. Không những thế, các cháu còn nhận được sự dạy dỗ, tình yêu thương của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị.

Là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sản xuất và Thương mại Lam Sơn, ngoài việc đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh, ông Nguyễn Quang Quý còn trích một phần lợi nhuận của công ty làm nghĩa vụ đối với địa phương và công tác từ thiện đối với xã hội, với số tiền trên trăm triệu đồng/năm. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay công ty của ông Quý còn nhận nuôi 8 cháu có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, trong đó cháu nhỏ nhất học lớp 3, cháu lớn nhất học lớp 8 và nhận nuôi các cháu cho đến khi học xong lớp 12. Theo đó, công ty mua cho mỗi cháu 1 chiếc xe đạp trị giá 1,7 triệu đồng, 2 bộ quần áo/năm học và cấp tiền 4,5 triệu đồng/cháu/năm. Ngoài ra, các cháu còn được hưởng các chế độ khác như con của cán bộ, công nhân viên trong công ty nhân các dịp lễ, tết và phần thưởng cho những cháu đạt thành tích cao trong học tập.

Bước vào năm học mới 2021-2022, nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã dành tặng hàng nghìn suất học bổng, quần áo, sách vở, đồ dùng học tập cho các cháu. Đặc biệt, trong đại dịch COVID-19, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch, nhiều cháu phải học trực tuyến, thì sự lan tỏa tấm lòng nhân ái, cùng chung tay hành động, mua sắm thiết bị học trực tuyến hỗ trợ cho trẻ em nghèo, hoàn cảnh đặc biệt trong vùng dịch, nhằm bảo đảm quyền học tập cho các cháu, càng có ý nghĩa thiết thực.

Bài và ảnh: Mai Phương