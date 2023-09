Mường Lát có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen

Tiết mục văn nghệ tại hội nghị.

Sáng 31-8, UBND huyện Mường Lát tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023; triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Toàn cảnh Hội nghị.

Năm học 2022 - 2023, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Mường Lát luôn chủ động, tích cực tham mưu với UBND huyện hệ thống văn bản để chỉ đạo cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của năm học phù hợp với điều kiện thực tế.

Tích cực tổ chức dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tổ chức hiệu quả sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Tăng cường tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trải nghiệm hướng nghiệp, dạy học gắn với sản xuất, kinh doanh đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT. Kỷ cương nền nếp trường, lớp được giữ vững, chất lượng giáo dục được nâng lên.

Đồng chí Mai Xuân Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị.

Trong năm học, ngành GD&ĐT huyện Mường Lát đã triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6 và lớp 7; tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai đối với lớp 4, lớp 8 năm học 2023 – 2024 theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. Tính đến nay, toàn ngành có 33 trường, trong đó có 10 trường Mầm non; 11 trường Tiểu học; 1 trường Tiểu học và THCS; 9 trường THCS; 1 trường THPT; 1 trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Lãnh đạo phòng GD&ĐT huyện trình bày báo cáo tổng kết năm học 2022-2023.

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp đạt 65,3%. Trong đó trẻ Nhà trẻ ra lớp bằng 330/1.956 cháu (38 nhóm) đạt 17,0%; trẻ Mẫu giáo ra lớp bằng 2.903/2.995 cháu (168 lớp) đạt 97%. Tỷ lệ trẻ học 2 buổi trên ngày đạt 100%. Tỷ lệ trẻ nhà trẻ đạt yêu cầu về giáo dục đạt 95,1%, tăng 0,31% so với năm học trước; tỷ lệ trẻ mẫu giáo đạt yêu cầu về giáo dục đạt 91%, tăng 1,39% so với năm học trước; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non; có 35 học sinh đậu lớp 10 THPT Dân tộc nội trú tỉnh và THPT Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (cao nhất từ trước đến nay),...

Đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho ngành GD&ĐT huyện.

Công tác nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm; chú trọng tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để có đủ cơ cấu số lượng theo quy định và để đảm bảo cho việc dạy học các môn học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, tổng số cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên toàn ngành là 775, trong đó có 62 cán bộ quản lý, 648 giáo viên, 65 nhân viên và người lao động. Tất cả cán bộ quản lý và giáo viên bậc Tiểu học, THCS trong huyện đã tham gia tập huấn theo chương trình ETEP do Bộ GD&ĐT tổ chức.

3 giáo viên được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Công tác xã hội hóa giáo dục được các cấp, các ngành quan tâm. Trong năm học vừa qua, huyện đã huy động được hơn 1.225 triệu đồng từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện để hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất cho các nhà trường, hỗ trợ học bổng và đồ dùng cá nhân cho học sinh nghèo vượt khó.Trung tâm học tập cộng đồng ở các xã, thị trấn tiếp tục hoạt động hiệu quả; công tác khuyến học, khuyến tài được duy trì và phát triển.

Các tập thể được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm học vừa qua, ngành GD&ĐT huyện Mường Lát cũng găp phải không ít những khó khăn, như: Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tuy được tăng cường đầu tư, tuy nhiên vẫn còn thiếu nhiều, chưa đồng bộ; Công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục hiệu quả đạt được chưa cao; Giáo viên các bậc học, giáo viên văn hóa, giáo viên dạy các môn đặc thù (Âm nhạc, Mỹ thuật, Tiếng Anh, Tin học) tuy được tuyển dụng, bổ sung nhưng vẫn còn thiếu so với quy định, chưa đồng bộ về cơ cấu bộ môn.

Các giáo viên được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen.

Khắc phục những tồn tại, hạn chế trong năm học 2022 - 2023, bước vào thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng GD&ĐT”, ngành GD&ĐT huyện Mường Lát tiếp tục triển phương hướng và nhiệm vụ năm học với các nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh nhằm nâng cao nhận thức và hành động thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý giáo dục các cấp; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo. Tích cực tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác xã hội hóa, tạo nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiểm định chất lượng giáo dục các cơ sở giáo dục. Đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT.

Các giáo viên được Hội Khuyến học huyện - Viettel tặng thưởng.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Triệu Minh Xiết, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành giáo dục huyện đã đạt được trong năm học 2022 - 2023. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024, đồng chí đề nghị toàn ngành tiếp tục tham mưu, triển khai kịp thời các văn bản của Trung ương, của tỉnh để huyện triển khai kịp thời. Cụ thể hoá Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Mường Lát, giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Tham mưu, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2023 - 2024. Thường xuyên rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản, giáo viên cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại mỗi nhà trường. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng, năng lực chuyên môn của giáo viên; giải quyết kịp thời các đề xuất kiến nghị của phụ huynh học sinh.

Các học sinh được Hội Khuyến học huyện - Viettel tặng thưởng.

Nhân dịp này, có 3 giáo viên được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm học 2021 - 2022 đến năm học 2022 - 2023; 12 đơn vị trường học và 85 giáo viên được Chủ tịch UBND huyện tặng Giấy khen vì đã có thành thích trong năm học 2022 - 2023. Hội Khuyến học huyện phối hợp với nhà tại trợ trao 268 suất quà cho giáo viên và học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.

Tuấn Bình