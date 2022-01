Mùa dịch và những thay đổi của thú chơi hoa, cây cảnh tết

Không còn cảnh mua sắm rầm rộ, “săn” những gốc đào, chậu quất “khủng”, bình phong lan đắt đỏ, người dân đã có những sự thay đổi khá nhiều trong cách chơi hoa, cây cảnh dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm nay.

Tết Nguyên đán năm nay, nhiều người dân vẫn khá dè dặt với những chậu cây cảnh đắt tiền.

Năm nào cũng vậy, anh Tôn Hoàng Dương, phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) cũng rất chủ động trong việc tìm kiếm những gốc đào thế, quất thế để chơi tết. “Nhà tôi khá rộng, lại có cả sân vườn nên cứ tầm qua rằm tháng Chạp là tôi đi tìm mua 1 gốc đào, chậu quất to, đẹp để trang trí ở phòng khách và sân trước nhà. Năm nay, do tình hình dịch bệnh, nhiều khả năng sẽ không có nhiều khách đến chơi nhà như những năm trước, vì vậy tôi đã chuyển hướng mua một cành đào cỡ vừa, một chậu quất cũng không quá to, không quá cầu kỳ, đủ để trang trí phòng khách”. Anh Dương chia sẻ.

Dạo quanh một số địa điểm bán hoa, cây cảnh trên địa bàn TP Thanh Hóa có thể thấy nhu cầu mua sắm những gốc đào cổ, đào đá, những cây bưởi to... có giá trị hàng chục triệu đồng, đã giảm đáng kể so với 2 - 3 năm trước. Những cây quất to, có thế đẹp cũng tiêu thụ khá chậm cho dù các chủ lái buôn cung cấp đa dạng về chủng loại, hình thức. Một số chủ điểm bán cây cảnh cho biết: Năm nay nhu cầu mua sắm các loại cây đào, quất, bưởi, cam... đắt tiền của người dân giảm mạnh nên đã chủ động chuyển sang bán các loại cây có giá thành thấp hơn, phù hợp với sự thay đổi do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các loại quất để bàn, những cành đào cắm lộc bình, đào cầm tay được người dân khá ưa chuộng. Cùng với việc thời tiết thuận lợi, nên các sản phẩm này đã được tiêu thụ khá mạnh. Trong khi đó, dù nguồn cung từ các tỉnh phía Nam giảm mạnh, song cây mai vẫn tiêu thụ khá chậm và ít được người dân quan tâm hơn so với các loại cây cảnh truyền thống dịp tết của miền Bắc.

Trước thực tế nhu cầu chơi cây cảnh của người dân giảm mạnh, nhiều nhà vườn đã đẩy mạnh dịch vụ cho thuê gốc đào, cây bưởi, cây cam cỡ lớn. Giá thuê thời gian 2 tuần đối với một gốc đào cổ cỡ lớn từ 5 đến 7 triệu tùy vào “hồ sơ”, xuất xứ. Trong khi đó, giá thuê một cây bưởi to phù hợp với các gia đình có biệt thự, căn hộ lớn cũng không rẻ, tùy thuộc vào dáng, số lượng quả tự nhiên trên cây. Dù đắt đỏ nhưng nhiều gia đình khá giả, có thu nhập cao đã không ngần ngại chọn phương án này để chơi tết.

Cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều gia đình đã quay lại với những loại hoa, cây cảnh truyền thống như hoa phong lan, những chậu cúc, đồng tiền, thược dược... Đây là những mặt hàng vẫn bán khá chạy và càng gần đến thời điểm sát tết, người dân vẫn ưa chuộng những loại hoa, cây cảnh này. Với hoa phong lan, thị trường cung cấp cho người dân vẫn rất phong phú về chủng loại, giá cả với các mức từ vài trăm nghìn đồng 1 giò/chậu, cho tới vài triệu đồng và vẫn có những chậu hoa lan to, đắt tiền dành cho những người có điều kiện khá giả. Dù vậy, qua tìm hiểu, người dân mua hoa phong lan đã có sự chọn lọc, tính toán kỹ hơn, không mua hối hả, ồ ạt như những năm trước. Một số loại hoa, cây cảnh mới du nhập như hoa tuy líp (Hà Lan), cây táo đỏ, mai đỏ... nguồn cung giảm do đã dự báo trước nhu cầu mua sắm của người dân giảm. Thị trường các loại cây cảnh, bonsai đắt tiền, độc lạ cũng khá trầm lắng. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi tâm lý của phần lớn người dân là mua sắm ở mức vừa phải, thậm chí tiết kiệm trong bối cảnh phải vừa lo tết vừa phải phòng, chống dịch ở mức cao nhất. Chị Trần Thu Huệ, phường Điện Biên (TP Thanh Hóa) chia sẻ: “Ngoài 2 loại cây cảnh truyền thống là một cành đào xinh xinh, một chậu quất nho nhỏ, năm nay tôi đã thay đổi khi sắm một bình hoa đẹp vừa đủ cho phòng khách. Tinh thần là tiết kiệm, phù hợp với điều kiện của gia đình”.

Tết Nguyên đán đã đến gần, không khí ngày càng hối hả, vội vã hơn, ai cũng muốn đem về nhà mình những cây đẹp, những đóa hoa tươi để đón xuân mới. Thế nhưng, nhiều người đã có những thay đổi trong cách chơi hoa, cây cảnh dịp tết năm nay với tinh thần vừa đủ, đúng, phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình. Dù chỉ là một cành đào nhỏ, một chậu quất xinh xinh để bàn hay một bình hoa giản dị song đều có chung ước vọng về một năm mới Nhâm Dần sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, bình an, tiếp tục nỗ lực vượt khó khăn để thành công.

Bài và ảnh: Mạnh Cường