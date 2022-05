Mẹo đặt tên hay cho bé trai họ Trần

Mỗi chúng ta khi sinh ra, lớn lên trên cuộc đời này mỗi người đều có một cái tên hay, ý nghĩa mà bố mẹ dành tặng. Cái tên ấy, không đơn thuần chỉ để gọi thôi đâu mà nó còn gắn liền với niềm mong ước, tin yêu mà bố mẹ gửi gắm ở tương lai một đứa trẻ. Chính vì thế mà các bậc phụ huynh ngày nay đều rất quan tâm và coi trọng việc đặt tên hay cho con cái của mình.

Ngoài họ Lê, họ Nguyễn, thì họ Trần là một dòng họ khá phổ biến rộng rãi. Vậy cách đặt tên hay cho bé trai họ Trần như thế nào? Cùng khám phá bài viết này để biết thêm thông tin nhé!

Tiêu chí đặt tên hay cho bé trai họ Trần

Như các bậc phụ huynh đã biết, một cái tên quyết định đến số phận, cuộc đời và sứ mệnh tương lai của một cậu bé cũng như của cả một gia đình. Vì vậy mà vấn đề đặt tên hay cho bé trai hiện đang là mối quan tâm của rất nhiều bậc làm cha, làm mẹ. Để đặt tên con thật hay, thật hợp phong thủy thì bố mẹ cần nắm rõ như tiêu chí sau đây:

Đặt tên hay cho bé trai họ Trần tương sinh với tuổi bố mẹ

Khi đặt tên cho bé, phụ huynh hãy lưu ý đảm bảo tên của con phù hợp với tuổi của bố mẹ. Tránh một số trường hợp không tìm hiểu kỹ và đặt tên kỵ với tuổi của mình. Điều này sẽ giúp cho cuộc sống tương lai của các con trở nên tươi sáng, hạnh phúc, gặp được nhiều điều may mắn và thành công.

Đặt tên hay cho bé trai họ Trần tuân 3 nguyên tắc

- Ý nghĩa.

- Sự kết nối với gia đình và âm điệu của tên gọi.

- Sự khác biệt.

25 cách đặt tên hay cho bé trai họ Trần

+ Trần Anh Dũng: Bố mẹ hy vọng rằng con sau này lớn lên, trưởng thành sẽ là một chàng trai mạnh mẽ, có chí khí để đạt được nhiều thành công trong công việc cũng như cuộc sống.

+ Trần Anh Minh: Con trai là một người thông minh, có tài năng xuất chúng.

+ Trần Anh Tuấn: Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, lịch lãm và đặc biệt là có trí thông minh hơn người.

+ Trần Bảo Long: Bố mẹ xem bé chính là một con rồng quý trong lòng bố mẹ. Mong sao con mai này sẽ gặt hái được nhiều kỳ tích, thành công vang dội.

+ Trần Chí Thanh: Một bé trai luôn nung nấu niềm quyết tâm, ý chí làm việc lớn. Đặc biệt con luôn là người đi đầu với sự bền bỉ và sáng lạn.

+Trần Đức Toàn: Không mong gì hơn, chỉ mong con trai sẽ là một người có đạo đức và phẩm chất tốt. Con sẽ yêu thương, giúp đỡ tất cả mọi người xung quanh cho cuộc sống này thêm phần ý nghĩa, tốt đẹp.

+ Trần Đăng Khoa: Bé trai là người có tài năng và học vấn cao.

+ Trần Đức Tài: Không có gì quý hơn một người vừa có đức lại vừa có tài. Bố mẹ mong con sau này sẽ trở thành một người như thế.

+ Trần Đức Duy: Tâm và đức của con trai sẽ luôn sáng soi mãi trong cuộc đời.

+ Trần Đức Thắng: Một phẩm chất tốt, một đạo đức tốt sẽ là chìa khóa để con trai đạt được những thành công to lớn trong tương lai mai này.

+ Trần Gia Khánh: Khi con sinh ra, đến với cuộc đời này chính là một món quà, một niềm tự hào của bố mẹ và của cả gia đình.

+ Trần Hùng Cường: Bố mẹ mong em sẽ luôn thật mạnh mẽ, vững vàng trong cuộc đời dẫu có thật nhiều khó khăn và thử thách.

+ Trần Huy Hoàng: Một chàng trai có đầy đủ sự thông minh, trí tuệ và sáng suốt. Sau này con sẽ là người có sức ảnh hưởng đối với mọi người xung quanh.

+ Trần Hữu Tâm: Một tấm lòng nhân hậu, giàu lòng bác ái, khoan dung và độ lượng.

+ Trần Hữu Thiện: Cái tên với thật nhiều hi vọng về sự tốt đẹp, nhiều điềm lành, may mắn đến với bé trong hiện tại và tương lai.

+ Trần Kiến Văn: Sau này con lớn lên hãy trở thành một người hiểu biết, có nhiều kiến thức và phải luôn sáng suốt trong mọi tình huống.

+ Trần Minh Anh: Một chàng trai vừa thông minh xuất chúng lại vừa tài giỏi hơn người.

+ Trần Minh Khôi: Em là cậu bé có vẻ ngoài khôi ngô, thông minh và sáng sủa.

+ Trần Minh Quân: Bố mẹ mong em bé khi trưởng thành sẽ là một nhà lãnh đạo anh minh, sáng suốt.

+ Trần Ngọc Minh: Bé chính là viên ngọc sáng chói nhất, quý giá nhất của cả gia đình.

+ Trần Phúc Lâm: Sự hiện diện, có mặt của em chính là một niềm vinh hạnh, là phúc lớn của cả gia đình, dòng họ mình.

+ Trần Thanh Tùng: Một chàng trai luôn có lập trường, sự vững vàng và ngay thẳng.

+ Trần Thiện Nhân: Hy vọng rằng con sau này sẽ trở thành người có tấm lòng nhân ái, biết trao đi yêu thương cho mọi người xung quanh mình.

+ Trần Trường An: Hãy sống một cuộc đời thật an nhiên, hạnh phúc và nhiều niềm may mắn.

+ Trần Tấn Phát: Bố mẹ muốn con sẽ giỏi giang, đạt được nhiều tiền tài và danh vọng.

Trên đây là chia sẻ về cách đặt tên hay cho bé trai họ Trần. Ngoài ra, quý phụ huynh có thể tham khảo thêm những cái tên ý nghĩa khác tại website Tra cứu thần số học nhé!

