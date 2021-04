Mạng xã hội tràn ngập hạnh phúc với chương trình “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” của Vinamilk

Sau hơn 10 ngày phát động, chiến dịch “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” đã nhận sự hưởng ứng nhiệt tình của cộng đồng mạng vì ý nghĩa tích cực “kép” mà chương trình mang lại cho chính người tham gia lẫn các em nhỏ kém may mắn trên cả nước. Chiến dịch là một trong số các hoạt động ý nghĩa được Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức, hướng đến kỷ niệm 45 năm thành lập của doanh nghiệp này.

Nhiều chia sẻ thú vị về hạnh phúc đến từ các bạn trẻ ở khắp nơi.

Muôn vị hạnh phúc từ chiến dịch “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc”

Những ngày vừa qua Facebook thường xuyên chia sẻ các hashtag #Vinamilk #QuySuaVuonCaoVietNam #HanhPhuc cùng những hình ảnh vui tươi và những câu chuyện dễ thương, đầy cảm xúc xoay quanh thông điệp hạnh phúc của mỗi người. Điều này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và hình thành một làn sóng chia sẻ trên mạng xã hội.

Nếu như với Facebooker Giang Phan (Hà Nội), hạnh phúc là một hành trình chứ không phải đích đến bởi được đi, được trải nghiệm, được khám phá những điều bất ngờ, ngạc nhiên trên quãng đường mà cô đã đi qua, thì với Đình Nam, chàng trai trẻ làm trong lĩnh vực sáng tạo tại Đà Nẵng, những phút giây ngồi cạnh đồng nghiệp, bạn bè, hoặc giúp mọi người lưu lại những khoảnh khắc hồ hởi, gắn kết trong từng khung ảnh của mình, tất cả đều là niềm hạnh phúc bình dị mà Nam vô cùng trân quý.

Khác với các bạn trẻ, với các mẹ có con nhỏ, hạnh phúc là khi có thể nhìn thấy con yêu của mình khỏe mạnh, khôn lớn mỗi ngày và học được cách quan tâm đến những người xung quanh.

Trong bài viết của mình, chị Lưu An An (TPHCM) không giấu được niềm vui khi con gái biết chia sẻ việc nhà cùng mẹ, biết tự xếp đồ cũ, sách cũ ngay ngắn gửi đến cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Hay như chị Hạnh Đinh (Hà Nội), hạnh phúc là được thấy “hoàng tử bé” 7 tuổi tự tay xếp 2 thùng sách vở, cẩn thận gấp từng chiếc lì xì nhỏ - quà tặng các bạn, các anh chị kém may mắn.

Hạnh phúc của các mẹ là khi con trẻ khỏe mạnh, lớn khôn và học được cách san sẻ với mọi người xung quanh.

Đó chỉ là một số chia sẻ của cộng đồng mạng nhằm hưởng ứng chiến dịch online “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” do Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam tổ chức.

Hạnh phúc là một khái niệm đa chiều, dù quan điểm về hạnh phúc của mỗi người như thế nào, dù đến từ mẹ bỉm sữa, nhân viên văn phòng, hay chàng thanh niên trẻ tuổi… nhưng đều lan tỏa nguồn năng lượng đầy tích cực.

Chiến dịch mang ý nghĩa kết nối đặc biệt khi vừa là nơi để mọi người có thể thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc vui khỏe, hạnh phúc của bản thân và gia đình, vừa có thể chung tay cùng Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trao sữa đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên mọi miền đất nước.

Với ý nghĩa tích cực “kép” đó, đến nay đã có hàng ngàn ly sữa được cộng đồng mạng đóng góp từ chiến dịch online này.

Niềm vui của các em nhỏ được thụ hưởng từ chương trình “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” trong năm 2020.

Kết nối tấm lòng, nối dài hành trình các chuyến xe yêu thương của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam

“Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” là chiến dịch online nhằm khởi động hành trình năm 2021 của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Quang Thái, Giám đốc phát triển hoạt động cộng đồng Vinamilk, hành trình tặng sữa cho các em nhỏ kém may mắn đã được Vinamilk và Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam bền bỉ thực hiện từ năm 2008 đến nay với hơn 37 triệu ly sữa, tương đương 163 tỷ đồng gửi đến hơn 460 ngàn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn khắp 63 tỉnh, thành.

Vinamilk tin rằng hành trình của Quỹ sữa năm nay sẽ có nhiều ly sữa được trao đi, nhiều hạnh phúc được lan tỏa rộng khắp hơn nếu có thêm sự đồng hành từ cộng đồng. Đây cũng sẽ là một dấu ấn đầy ý nghĩa với Vinamilk trong dịp kỷ niệm 45 năm thành lập.

Chiến dịch vẫn tiếp tục đến 15/4/2021, với mỗi chia sẻ được đăng tải, bạn sẽ cùng Vinamilk gửi 10 hộp sữa đến các em nhỏ kém may mắn.

Đánh giá cao ý nghĩa của chương trình, anh Long Quang Lê (TPHCM) chia sẻ: “Với riêng tôi, hạnh phúc đó là khi bản thân đủ khả năng đấu tranh cho tất cả những gì mình ước mơ và muốn theo đuổi. Còn với trẻ em vùng cao, các em chỉ cần hạnh phúc với những điều nhỏ bé như được ăn no, được mặc ấm, được uống sữa như bao bạn bè, bởi sữa là một sản phẩm thiết yếu đối với dinh dưỡng của trẻ em nhưng không phải đứa trẻ nào cũng may mắn. Chương trình “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” của Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam 2021 và Vinamilk chính là một trong những cuộc đồng hành mang lại niềm hạnh phúc như tôi từng quan niệm. Vì thế, để cho mọi trẻ em đều được chăm sóc khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, tôi đã ngay lập tức kêu gọi bạn bè cùng chung tay với Vinamilk trong chương trình vô cùng nhân văn này.”

Đó cũng là cảm xúc của chị Đặng Thị Phương Thảo (Hà Nội). Chị Thảo tin rằng, chỉ cần “làm được gì cho bọn trẻ, đừng nghĩ là cho đi mà chính là nhận về cho mình chút bình yên trong tâm hồn, bồi đắp sự tử tế và thiện lương, đó chính là hạnh phúc”.

Đông đảo cộng đồng mạng trong nước và ở nước ngoài đồng lòng hưởng ứng chiến dịch.

Chiến dịch “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc” hiện nay đã đi được 2/3 chặng đường, tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng rãi và vẫn tiếp tục nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của người tham dự.

Làm thế nào để tham gia chiến dịch “Triệu ly sữa yêu thương, triệu nụ cười hạnh phúc”? Rất đơn giản! Bạn chỉ cần đăng tải hình ảnh những khoảnh khắc vui khỏe, hạnh phúc cùng gia đình, bạn bè trên trang Facebook cá nhân và chia sẻ cảm nhận của bạn về "hạnh phúc" kèm theo hashtag #Vinamilk #QuySuaVuonCaoVietNam #HanhPhuc, Vinamilk sẽ thay bạn đóng góp 10 hộp sữa vào chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và gửi đến các em nhỏ. Chiến dịch sẽ diễn ra đến hết ngày 15/04/2021. Xem thêm thông tin chi tiết về chiến dịch tại đây . (gắn hyperlink: https://fb.watch/4MLr_qE9hw/ )

NL