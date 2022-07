Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

Ngày 25-7, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đến dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh tại Nhà tưởng niệm ở xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng và khu tưởng niệm ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Võ Mạnh Sơn thành kính dâng hương tại khu tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh ở thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (1908 - 1932) nguyên là sáng lập viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc Kỳ, nguyên Chủ tịch Tổng Công hội đỏ Bắc Kỳ (tổ chức tiền thân của Công đoàn Việt Nam ngày nay), nguyên Bí thư đầu tiên của Đảng bộ TP Hải Phòng và nguyên Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Lao Động - cơ quan ngôn luận của tổ chức Công đoàn.

Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã thành kính dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn công lao to lớn của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh - người con ưu tú của quê hương Thái Bình, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã trọn đời hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thanh Huê