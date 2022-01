Liên đoàn Lao động tỉnh t hăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong do hỏa hoạn

Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình có người tử vong do hỏa hoạn

Ngày 10-1, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Hà Xuân Thành, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nữ công nhân Hoàng Thị Hòa ở phố Xuân Nguyên, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn bị hỏa hoạn ngày 8-1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình chị Hoàng Thị Hòa.

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, thân nhân người bị nạn, động viên gia đình vượt qua nỗi đau mất người thân và trao 5 triệu đồng cho gia đình nữ công nhân Hoàng Thị Hòa.

Đại diện công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam cũng trao 5 triệu đồng cho gia đình chị Hòa. Công đoàn công ty sẽ tiếp tục vận động người lao động quyên góp, ủng hộ, chia sẻ khó khăn với gia đình.

Trước đó, vào chiều tối 8-1, tại gia đình chị Hoàng Thị Hòa đã xảy ra vụ hỏa hoạn. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trong nhà có 4 người gồm anh Lê Trọng C (40 tuổi) và 3 con nhỏ của anh C (trong đó một cháu 11 tuổi, 7 tuổi và một cháu hơn 3 tuổi).

Sau khi xảy ra sự việc, người dân đã đưa anh Lê Trọng C và 2 cháu nhỏ (7 tuổi và hơn 3 tuổi) đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết bỏng nặng, anh C đã tử vong vào sáng 9-1. Đến trưa cùng ngày, cháu bé hơn 3 tuổi cũng không qua khỏi. Hiện cháu bé 11 tuổi và 7 tuổi đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Được biết, tại thời điểm cháy chị Hoàng Thị Hòa (vợ anh C không có ở nhà).

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Thanh Huê