Liên đoàn Lao động huyện Thường Xuân phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Xuân vừa tổ chức lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Trịnh Thị Hoa trao quà cho người lao động khó khăn.

Với chủ đề “Công nhân Thanh Hoá: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2022 các cấp công đoàn huyện Thường Xuân tổ chức nhiều hoạt động với hình thức phong phú, nhằm chăm lo tốt hơn cho đoàn viên, người lao động (NLĐ). Theo đó, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như: Đối thoại với người sử dụng lao động tại doanh nghiệp; đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để NLĐ có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn”; tổ chức tập huấn, tư vấn pháp luật hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của công đoàn cơ sở; tăng cường giới thiệu đoàn viên, công nhân, lao động ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp vào Đảng….

Lãnh đạo LĐLĐ huyện Thường Xuân trao quà cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Để “Tháng công nhân” thực sự có sức lôi cuốn và thiết thực với NLĐ, người sử dụng lao động, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các công đoàn cơ sở lựa chọn những phần việc cụ thể, có ý nghĩa thiết thực với NLĐ; khuyến khích sự sáng tạo, trân trọng những sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật… trong công tác, trong lao động sản xuất của mỗi đoàn viên công đoàn, công nhân, lao động; biểu dương và nhân rộng những mô hình, phương thức hoạt động mới, sáng tạo, hiệu quả của công đoàn cơ sở trong hoạt động công đoàn, trân trọng ghi nhận những đóng góp của mọi cá nhân và tổ chức nhằm xây dựng đội ngũ công nhân, lao động, tổ chức công đoàn ngày càng phát triển vững mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện Thường Xuân đã trao 11 suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 13.500 nghìn đồng; trao quà cho 141 đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trị giá 141 triệu đồng.

Thanh Huê