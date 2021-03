Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn đồng hành cùng đoàn viên, người lao động

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Nga Sơn đã phát huy vai trò, chức năng đại diện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), qua đó động viên người lao động (NLĐ) hăng hái thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Nga Sơn trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn.

Đồng chí Bùi Thị Nga, Chủ tịch LĐLĐ huyện Nga Sơn cho biết: LĐLĐ huyện hiện có 128 công đoàn cơ sở với 9.600 đoàn viên. Xác định công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ là nhiệm vụ trọng tâm, LĐLĐ huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm, chế độ, chính sách liên quan đến CNVCLĐ. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn trong huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách, tiền lương, BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp, nắm bắt tình hình việc làm, những kiến nghị, đề xuất của NLĐ để có biện pháp giải quyết kịp thời. Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng tiến hành kiểm tra, giám sát các chế độ, chính sách liên quan đến NLĐ như: an toàn vệ sinh lao động, tiền lương, tiền thưởng, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, hợp đồng lao động, việc ký kết thỏa ước lao động tập thể... Hướng dẫn các công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, hội nghị NLĐ theo tinh thần Nghị định 04/2015/NĐ-CP, Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. Kết quả, 100% các cơ quan, xã, thị trấn đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức và 10/17 doanh nghiệp tổ chức hội nghị NLĐ.

Năm 2020 và những tháng đầu năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống của đoàn viên, NLĐ trên địa bàn huyện. LĐLĐ huyện tăng cường phối hợp với BHXH, phòng lao động - thương binh và xã hội huyện triển khai, giám sát, nắm bắt, tổng hợp kết quả việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho NLĐ gặp khó khăn. LĐLĐ huyện rà soát, hoàn thiện thủ tục đề nghị LĐLĐ tỉnh hỗ trợ cho 74 NLĐ làm hợp đồng tại các trường mầm non bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với số tiền là 47.500 nghìn đồng. Đặc biệt, Công ty TNHH MS Vina chuyên lĩnh vực may mặc xuất khẩu đến ngày 4-9-2020 đã buộc phải đóng cửa nhà máy, hơn 1.500 công nhân đang làm việc trong công ty bị mất việc làm. Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho NLĐ, LĐLĐ huyện đã tham mưu cho UBND huyện, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc với đại diện doanh nghiệp, công đoàn cơ sở đảm bảo quyền của NLĐ về lương, phép năm, BHXH, về trợ cấp mất việc làm và các nguồn hỗ trợ khác cho NLĐ. Kết quả, tổng số tiền công ty đã thanh toán đầy đủ cho NLĐ đến khi đóng cửa là trên 12 tỷ đồng, trong đó có lợi hơn cho NLĐ trên 5 tỷ đồng.

Cùng với việc làm tốt công tác bảo vệ quyền và lợi ích cho CNVCLĐ, việc tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện, chăm lo cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn trong huyện đặc biệt quan tâm. Trong 3 năm (2018-2020), các cấp công đoàn huyện Nga Sơn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho CNVCLĐ khó khăn với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng; hỗ trợ xây 16 “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn với số tiền 705 triệu đồng... Trước thềm Tết Nguyên đán Tân Sửu, LĐLĐ huyện tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - kết nối yêu thương”, trao 180 suất quà cho NLĐ có hoàn cảnh khó khăn trị giá 180 triệu đồng. Bên cạnh đó, LĐLĐ huyện phát động nhiều phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, sinh động đã thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia hưởng ứng. Điển hình như phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”... Thông qua các phong trào đã khơi dậy tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo của NLĐ. Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của CNVCLĐ đã được ứng dụng trong thực tiễn, góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả công tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát huy những thành tích đạt được, thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Nga Sơn tiếp tục tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của NLĐ, xây dựng đội ngũ công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh.

Bài và ảnh: Thanh Huê