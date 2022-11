Lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022

Lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022, diễn ra vào tối 19/11. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,3 triệu người chết và 50 triệu người bị thương do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong đối với lứa tuổi thanh thiếu niên từ 15-27 tuổi.

Tại Việt Nam, trong những năm qua, tai nạn giao thông luôn được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Tuy nhiên, trong 10 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ tai nạn giao thông, 5.221 người bị cướp đi mạng sống cùng với 6.140 người bị thương tật do tai nạn giao thông.

Điều đó ảnh hưởng đến những thành quả của tăng trưởng kinh tế và làm tổn thương đến hình ảnh một đất nước an toàn, thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác.

Ngày 27/10/2005, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chính thức công nhận và chọn ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hàng năm là “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên toàn cầu.

Năm nay, “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” được tổ chức vào ngày 20/11, với chủ đề “Thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn.”

Đây là năm thứ 11 Việt Nam cùng thế giới tổ chức các hoạt động tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông để bày tỏ niềm thương xót với những người xấu số khi tham gia giao thông và chia sẻ mất mát, chia sẻ gánh nặng với người thân của họ. Đây cũng là cơ hội để mỗi chúng ta nhắn nhủ tới chính mình, người thân, bạn bè về sự trân quý không gì so sánh được của cuộc sống.

Đồng thời, cũng là dịp nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông như: đã uống rượu, bia-không lái xe; không phóng nhanh, vượt ẩu; thắt dây an toàn trên ôtô, không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn; bảo vệ sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông...

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Và hơn hết, chính mỗi bậc phụ huynh, mỗi thầy, cô giáo, mỗi cá nhân, tổ chức phải làm những tấm gương mẫu mực về thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông, nâng cao ý thức trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng khi tham gia giao thông và luôn nhớ nghĩa vụ bảo đảm an toàn giao thông cho trẻ em. Hãy vì niềm thương xót những người đã mất mà hành động cho sự an toàn của những người đang sống!

“Mỗi người Việt Nam, hãy vì sự phát triển bên vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa tai nạn giao thông,” Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi.

Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa của sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, những đau thương, mất mát do tai nạn giao thông; những địa chỉ cần được giúp đỡ và sự chia sẻ của xã hội; cảnh báo các hậu quả nghiêm trọng của tai nạn giao thông, các nguy cơ, nguyên nhân gây tai nạn mô tô, xe máy, các biện pháp phòng tránh tai nạn mô tô, xe máy, hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông ” năm nay, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty Toyota Việt Nam thực hiện chương trình “Người bạn đường,” kết hợp Lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2022, diễn ra vào tối 19/11.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, Ủy ban cũng thành lập 2 đoàn công tác đi thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, các nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại một số tỉnh phía Bắc và phía Nam.

Bên cạnh đó, Ủy ban đề nghị các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên và có hình thức giúp đỡ phù hợp các gia đình nạn nhân tai nạn giao thông (đặc biệt các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn).

Yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lên danh sách lựa chọn các gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông, nạn nhân tai nạn giao thông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ưu tiên gia đình chính sách, người có công với cách mạng, tổ chức các đoàn thăm hỏi tại địa phương và có hình thức hỗ trợ phù hợp, đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)