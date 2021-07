Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng

Tối 25-7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Hàm Rồng, UBND TP Thanh Hóa, Tỉnh đoàn, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, TP Thanh Hóa đã phối hợp tổ chức lễ cầu siêu và thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27-7-1947-27-7-2021).

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Anh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ TP Thanh Hoá, các đồng chí lãnh đạo UBND TP Thanh Hóa, Tỉnh đoàn, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh, các phòng, ban của TPThanh Hóa; đông đảo đoàn viên viên thanh niên, lực lượng vũ trang, tăng ni, phật tử và Nhân dân TP Thanh Hóa.

Nghĩa trang liệt sỹ Hàm Rồng hiện đang quy tập hơn 2.000 mộ liệt sỹ.

Cùng với các cấp, các ngành, những năm qua, TP Thanh Hóa, tuổi trẻ Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa thể hiện lòng tự hào và nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc “Uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, luôn xung kích tình nguyện, trách nhiệm và tình nghĩa. Qua đó góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ biết sống nhân ái, biết trân trọng những giá trị truyền thống, thêm yêu quê hương, đất nước.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu cùng đông đảo Nhân dân đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ; kính cẩn dâng hoa, thắp hương, thắp nến lên các phần mộ liệt sỹ, tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Tiếp đó, nghi thức cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sỹ được siêu sinh tịnh độ; cầu cho quốc thái, dân an… đã được thực hiện trong không khí linh thiêng, thành kính.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, cán bộ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nguyện không ngừng thi đua học tập, rèn luyện, tích cực lao động sáng tạo, xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, xứng đáng với truyền thống cách mạng anh hùng của đất nước, quê hương.

Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân còn góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước cách mạng, lòng tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm của tuổi trẻ để sống, lao động, học tập, bảo vệ Tổ quốc xứng đáng với sự hy sinh của cha anh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống hòa bình hôm nay.

Lê Phượng