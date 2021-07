(Baothanhhoa.vn) - Sáng 20-7, đoàn công tác của huyện Thiệu Hoá do đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại hang Co Phường, xã Phú Lệ; thăm và tặng quà gia đình có công với cách mạng tại huyện Quan Hoá và trao hỗ trợ xây dựng trường mầm non xã Phú Lệ.

{title} Lãnh đạo huyện Thiệu Hoá viếng các anh hùng liệt sĩ tại hang Co Phường và trao hỗ trợ xây dựng Trường mầm non Phú Lệ Sáng 20-7, đoàn công tác của huyện Thiệu Hoá do đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn đã tới dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại hang Co Phường, xã Phú Lệ; thăm và tặng quà gia đình có công với cách mạng tại huyện Quan Hoá và trao hỗ trợ xây dựng trường mầm non xã Phú Lệ. Đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cùng đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện và đại diện lãnh đạo các phòng, đoàn thể cấp huyện; đại diện lãnh đạo xã Thiệu Nguyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại hang Co Phường Trong chiến tranh chống thực dân Pháp, hang Co Phường thuộc xã Phú Lệ, vừa là kho, trạm quân lương, cũng là nơi trú quân của bộ đội, thanh niên xung phong và dân quân hỏa tuyến. Ngày 2-4-1953, máy bay Pháp bất ngờ thả bom tàn sát, đánh sập cửa hang, làm 11 người thuộc tiểu đội dân công hỏa tuyến xã Thiệu Nguyên (Thiệu Hóa) đang trú ẩn trong hang bị vùi lấp. Đoàn công tác huyện Thiệu Hoá dâng hoa tại Di tích lịch sử cách mạng hang Co Phường. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện cùng các đồng chí trong đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn tới công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đoàn công tác đã trao quà cho các gia đình có công với cách mạng và hỗ trợ xây dựng Trường mầm non xã Phú Lệ Nhân dịp này đoàn công tác đã trao 5 suất đến các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn huyện Quan Hoá. Đồng thời, trao hỗ trợ đầu tư xây dựng Trường mầm non xã Phú Lệ. Thanh Mai

