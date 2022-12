Lãnh đạo Công an tỉnh thăm, tặng quà, chúc mừng bà con giáo dân nhân dịp lễ Noel

Nhân dịp chuẩn bị đón Giáng sinh 2022, mới đây, các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà chúc mừng các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân các giáo xứ Tam Tổng Nga Sơn.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà chúc mừng giáo xứ Tam Tổng Nga Sơn nhân dịp lễ Noel.

Trong không khí đầm ấm, thân thiện và an lành của mùa Giáng sinh 2022, chào đón năm mới 2023, thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thăm hỏi và gửi lời chúc mừng đến các vị linh mục, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân trên địa bàn giáo xứ Tam Tổng Nga Sơn.

Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Trong những năm qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp uỷ đảng chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh với công tác tôn giáo nói chung, đồng bào công giáo nói riêng, vai trò và sự đóng góp của các chức sắc, nam nữ tu sĩ và đồng bào Công giáo trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn ANTT, xây dựng khu dân cư, xứ đạo bình yên… ngày càng được khẳng định.

Trên tinh thần đường hướng hành đạo “đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với dân tộc”, Công an tỉnh mong muốn, trong thời gian tới đồng bào Công giáo nói chung, giáo xứ Tam Tổng Nga Sơn nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần “Tốt đời đẹp đạo”, “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, tin tưởng vào chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tổ chức các hoạt động tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng và giáo dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Sơn Hà