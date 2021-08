Lãnh đạo Công an tỉnh tặng quà, động viên thân nhân cán bộ, chiến sỹ tăng cường cho TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19

Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng vừa đến thăm, tặng quà động viên thân nhân cán bộ y, bác sĩ Bệnh viện Công an tỉnh đang thực hiện nhiệm vụ tăng cường cho TP. Hồ Chí Minh để phòng, chống dịch COVID-19.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Y tế Bộ Công an, Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức cho CBCS trong đơn vị tình nguyện đăng ký và lựa chọn 5 CBCS (gồm 2 bác sỹ đa khoa và 3 điều dưỡng viên) để tăng cường phòng, chống dịch tại TP Hồ Chí Minh.

Theo đó, kể từ ngày 5-7-2021, 5 bác sỹ và điều dưỡng viên của Bệnh viện Công an tỉnh Thanh Hóa đã được điều động tăng cường cho Trại giam Chí Hòa đóng tại địa bàn huyện Củ Chi.

Sau khi nhận nhiệm vụ mặc dù điều kiện còn nhiều khó khăn, tình hình dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, nhưng các bác sỹ và điều dưỡng viên đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ phối hợp cùng Công an và lực lượng tại chỗ tiến hành thăm khám, sàng lọc và điều trị cho các phạm nhân mắc COVID-19.

Để động viên, khích lệ tinh thần đối với CBCS đang tăng cường phòng, chống dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ đươc giao, tại các gia đình đến thăm, Đại tá Nguyễn Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã động viên và chia sẻ với thân nhân các cán bộ, y bác sĩ tăng cường những ngày qua đã không quản ngại khó khăn, vất vả trở thành hậu phương vững chắc cho chồng, con ở phương xa yên tâm công tác. Nhân dịp này, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao số tiền 5 triệu đồng và những món quà tuy nhỏ nhưng thấm đậm tình đồng chí, đồng đội của lực lượng Công an Thanh Hóa giành cho gia đình và bản thân CBCS.

Xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, thân nhân các CBCS cho biết: Chúng tôi rất tự hào khi chồng, con mình đã đóng góp công sức, khả năng và trí tuệ của mình để điều trị COVID-19 cho nhiều bệnh nhân và được lãnh đạo ghi nhận. Đồng thời hứa với lãnh đạo Công an tỉnh sẽ tiếp tục động viên và luôn là hậu phương vững chắc để các CBCS được tăng cường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sơn Hà