Làng quê an toàn cho phụ nữ, trẻ em

Với mong muốn xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em (PNTE), Hội LHPN tỉnh đã triển khai hiệu quả mô hình “Làng quê an toàn cho PNTE” (gọi tắt là mô hình). Từ những hoạt động thiết thực, hiệu quả mô hình đã góp phần truyền thông, nâng cao nhận thức tự bảo vệ bản thân cho PNTE.

Ban điều hành mô hình làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em xã Tiên Trang (Quảng Xương) thăm hỏi thành viên có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Phú Lộc.

Mô hình “Làng quê an toàn cho PNTE” tại xã Tiên Trang (Quảng Xương) được thành lập từ năm 2019. Đến nay, mô hình đã thu hút 60 thành viên tham gia sinh hoạt thường xuyên 1 lần/quý. Tại các buổi sinh hoạt, ban điều hành mô hình sẽ tuyên truyền đến các thành viên những nội dung như: kiến thức phòng, chống xâm hại tình dục PNTE; phòng, chống bạo lực gia đình; vận động người thân, hàng xóm phòng ngừa bạo lực với PNTE; an toàn giao thông; chia sẻ các tình huống không an toàn tại cộng đồng... Đồng thời, ban điều hành mô hình còn đến các hộ dân để lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, tìm cách hòa giải vướng mắc, mâu thuẫn trong gia đình, góp phần làm cho cuộc sống người dân được yên ấm, hạnh phúc hơn; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; thăm hỏi, động viên PNTE khi đau ốm, gia đình có chuyện vui, buồn; xây dựng quỹ để kịp thời động viên các thành viên ốm đau, gặp rủi ro hoạn nạn hoặc hỗ trợ các hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Chị Nguyễn Thị Lý, thôn Phú Lộc, thành viên mô hình “Làng quê an toàn cho PNTE” xã Tiên Trang hơn năm nay, chị thường xuyên nhận được sự quan tâm, động viên, chia sẻ và hỗ trợ của ban điều hành cũng như các thành viên trong mô hình. Bởi vừa qua, rủi ro ập đến, chị mất đi chồng và con trai. Sự mất mát quá lớn khiến chị bị suy sụp tinh thần. Nhằm động viên, chia sẻ với chị Lý, các chị em phụ nữ, thành viên mô hình đã động viên, chia sẻ kịp thời; vận động chị tham gia các hoạt động của mô hình, các phong trào của địa phương để chị vượt qua nỗi đau tinh thần.

Chị Lê Thị Chiến, Chủ tịch Hội LHPN xã Tiên Trang, cho biết: “Sau 2 năm thành lập với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mô hình đã thu hút thêm 5 thành viên. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 mô hình không tổ chức sinh hoạt thường xuyên. Song, để hoạt động của mô hình được duy trì, ban điều hành đã chia các thành viên theo các nhóm nhỏ tổ chức truyền thông trực tiếp theo nhóm tại hộ gia đình; thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ nhau. Việc chia nhóm nhỏ giúp ban điều hành theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình PNTE trong các khu dân cư. Điều đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, tạo dựng môi trường an toàn, bảo vệ PNTE.

Không chỉ riêng mô hình tại xã Tiên Trang mà hầu hết các mô hình trên địa bàn tỉnh đều hoạt động hiệu quả. Tiêu biểu như, mô hình “Làng quê an toàn cho PNTE” tại khu phố Đông Thôn, phường Đông Sơn (Bỉm Sơn); mô hình “Làng quê an toàn cho PNTE” thôn Hiệp Lực, xã Xuân Thiên (Thọ Xuân)...

Mô hình “Làng quê an toàn cho PNTE” được Hội LHPN tỉnh triển khai xây dựng điểm tại 10 đơn vị: Hà Trung, Như Xuân, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Ngọc Lặc, Lang Chánh, Như Thanh, Triệu Sơn và TP Thanh Hóa vào năm 2019. Năm 2020, tiếp tục triển khai xây dựng mô hình điểm tại 17 đơn vị còn lại, nâng tổng số mô hình điểm của tỉnh lên 27 mô hình. Tham gia mô hình, các thành viên được bồi dưỡng kiến thức liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình, trẻ em; khuyến khích hội viên, phụ nữ và Nhân dân chia sẻ các tình huống không an toàn; tiếp nhận ý kiến, thông tin đóng góp của thành viên và cộng đồng dân cư liên quan đến PNTE để kịp thời xử lý.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, đi sâu vào đời sống dân cư, Hội LHPN tỉnh hướng dẫn và cấp cho các mô hình hòm thư góp ý. Những hòm thư này được đặt tại nhà văn hóa thôn/bản, mở định kỳ 1 tuần/lần. Việc làm này đã phát huy tính dân chủ, nâng cao quyền và trách nhiệm của cán bộ, hội viên và cộng đồng dân cư trong bảo vệ PNTE, đặc biệt là có thể tố giác, lên án khi phát hiện các hành vi gây mất an toàn cho PNTE, hạn chế tư tưởng nể nang, ngại va chạm. Từ đó, giúp cho ban điều hành mô hình dễ dàng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của thành viên. Đồng thời, Hội LHPN tỉnh đã hỗ trợ một phần kinh phí cho mô hình trang bị, thay thế, lắp đặt bóng đèn, đặt biển cảnh báo tại các khu vực có nguy cơ mất an toàn như, nơi ít người qua lại, đoạn đường tối, vắng, địa điểm công cộng, nơi nước sâu, ao hồ...

Với nhiều hoạt động thiết thực, mô hình đã được nhân rộng. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 697 mô hình “Làng quê an toàn cho PNTE” tại 27/27 huyện, thị, thành phố. Lắp đặt được 661 hòm thư góp ý. Thu nhận được 299 ý kiến, kiến nghị, tham gia đóng góp của hội viên phụ nữ và người dân về các vấn đề liên quan trực tiếp đến an toàn cho PNTE và đời sống người dân trong cộng đồng dân cư. Có 327 mô hình đã lắp đặt được 670 biển cảnh báo, rào chắn tại các nơi có dấu hiệu nguy hiểm đối với trẻ em như bờ ao, giếng nước, công trình xây dựng, hồ đập, điểm nước sâu, xoáy nguy hiểm... Có 689 mô hình có hệ thống đèn điện chiếu sáng và lắp đặt được 33.788 bóng đèn chiếu sáng tại các trục đường làng, ngõ phố, nhất là những khúc quanh vắng, ngõ tối.

Các mô hình cơ bản đã tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của hội viên, phụ nữ và cộng đồng; phát huy được vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và cộng đồng trong việc đảm bảo môi trường sống lành mạnh, an toàn, văn minh cho PNTE. Đồng thời, bước đầu đã tạo được sự lan tỏa trong cách ứng xử, xây dựng nếp sống văn hóa của người dân. Góp phần thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn ngừa bạo lực, xâm hại đối với PNTE. Các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc tại địa phương được phát hiện và kiến nghị giải quyết kịp thời.

Bài và ảnh: Thùy Linh