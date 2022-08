Lan tỏa ý nghĩa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” ở Hoằng Hóa

Các cấp hội phụ nữ huyện Hoằng hóa đã và đang triển khai hiệu quả Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, góp phần mang hơi ấm tình thương giúp những trẻ em mồ côi, trẻ em nghèo thiếu may mắn có thêm động lực để vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo.

Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Công an huyện Hoằng Hóa nhận đỡ đầu cháu Lê Thị Bình Yên, thôn An Lạc, xã Hoằng Hải.

Ánh nắng cuối chiều của tiết trời những ngày chớm thu khiến không khí trong ngôi nhà ba gian nơi bà Trần Thị Tiếu (sinh năm 1942) và em Lê Thị Như Quỳnh (sinh năm 2013) ở thôn Nhân Hòa, xã Hoằng Hợp càng thêm vắng lặng. Quỳnh năm nay lên lớp 4, học ở trường làng. Kể về hoàn cảnh của cô bé 9 tuổi ấy, ai cũng xót xa thương cảm. Bố không nhận em từ khi còn trong bụng mẹ. Mẹ sinh em mới được 7 tháng thì cũng không may qua đời trong vụ tai nạn bất ngờ. Quỳnh được bà Tiếu (bà cố ngoại) và họ hàng bên ngoại nuôi nấng, chăm sóc. Hai bà cháu nương tựa vào nhau để sống nhưng bà cũng đã ở cái tuổi gần đất, xa trời. Lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt, thiếu thốn tình cảm, hơi ấm từ mẹ, Quỳnh nhút nhát và ít nói, bẽn lẽn chào khi có khách đến thăm nhà.

Với hoàn cảnh đặc biệt của Quỳnh, cán bộ, hội viên Hội LHPN xã Hoằng Hợp, đặc biệt là Chi hội Phụ nữ thôn Nhân Hòa thường xuyên đến thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hai bà cháu trong cuộc sống hằng ngày. Vui mừng hơn, tháng 5-2022, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh đã đồng ý nhận đỡ đầu cho Quỳnh trong thời gian 5 năm với số tiền 500.000 đồng/tháng. Trong buổi đến thăm Quỳnh và gia đình, các cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh cũng dành tặng cho hai bà cháu những món quà ý nghĩa như đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân phục vụ sinh hoạt hằng ngày... Trong buổi ra mắt nhận đỡ đầu, bà Tiếu xúc động rơm rớm nước mắt khi đứa cháu nhỏ bơ vơ của mình nhận được sự quan tâm đặc biệt từ những người có tấm lòng yêu thương, chia sẻ. Bà chỉ mong với sự đỡ đầu đặc biệt đó, Quỳnh sẽ có thêm chỗ dựa cả về vật chất và tinh thần để em được trưởng thành trong vòng tay yêu thương của mọi người. Việc làm tự nguyện, xuất phát từ những trái tim ấm áp của các cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh mang đến cho em thêm niềm tin vào tương lai phía trước.

Hưởng ứng Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” của hội LHPN các cấp phát động, Hội LHPN xã Hoằng Hải đã vận động và ra mắt mô hình tại Chi hội Phụ nữ thôn An Lạc. Mô hình ban đầu thu hút các chị em và các cá nhân có lòng hảo tâm tích cực ủng hộ và tham gia làm cầu nối để kết nối những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại thôn An Lạc đã có 2 cháu nhỏ được nhận đỡ đầu, đó là trường hợp của cháu Lê Thị Bình Yên, 10 tuổi, sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mất sớm, mẹ bỏ đi xa, Bình Yên đang ở với em gái và bà nội đã già yếu. Chia sẻ và thấu hiểu hoàn cảnh của cháu, Hội phụ nữ và Chi đoàn Thanh niên, Công an huyện Hoằng Hóa đã nhận đỡ đầu cháu Bình Yên với số tiền hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, thực hiện liên tục trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 6-2022. Hay trường hợp của cháu Lê Văn Mạnh, 10 tuổi, ở thôn An Lạc cũng rất éo le khi bố mẹ ly dị, mẹ lập gia đình mới ở nơi xa, cháu hiện tại ở với em gái nhỏ và ông bà nội già yếu. Hội LHPN xã Hoằng Hải đã nhận đỡ đầu cháu Mạnh với mong muốn dành sự quan tâm đặc biệt, thường xuyên hỗ trợ về tinh thần và vật chất, giúp cháu Mạnh vơi bớt mặc cảm, yên tâm học tập và nỗ lực vươn lên...

Có dịp tham gia trao hỗ trợ Chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” của Hội LHPN huyện Hoằng Hóa cho những đứa trẻ mồ côi hoặc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện mới cảm nhận được phần nào những mất mát, thiệt thòi của các em trong cuộc sống cũng như những chia sẻ xúc động của những người thực hiện chương trình.

Bà Hoàng Thị Định, Chủ tịch Hội LHPN huyện Hoằng Hóa, cho biết: Căn cứ nội dung phát động và hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh về triển khai Chương trình “Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương”, Hội LHPN huyện Hoằng Hóa đã hướng dẫn triển khai chương trình trong các cấp hội nhằm giúp hội LHPN các cấp, các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia hiểu rõ nội dung, cách thức triển khai chương trình, chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hội đã tiến hành khảo sát, rà soát các trường hợp trẻ có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng hoạt động hỗ trợ cụ thể; thành lập các nhóm mẹ đỡ đầu tại các chi hội, nhằm tạo sức lan tỏa, huy động, kết nối thêm nhiều nguồn lực tham gia chương trình. Điều đáng mừng là tuy Chương trình "Mẹ đỡ đầu - kết nối yêu thương” được triển khai chưa lâu trên địa bàn nhưng đã nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng cao của cán bộ, hội viên phụ nữ và các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị. Đến nay, trên địa bàn huyện Hoằng Hóa đã có 87 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu thông qua tổ chức hội.

Mong rằng với ý nghĩa và giá trị nhân văn sâu sắc, chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa và nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các cán bộ, hội viên phụ nữ, tiếp tục xây dựng, đóng góp, hình thành mạng lưới để quản lý chương trình, tăng cường kết nối, huy động ngày càng nhiều tổ chức, đơn vị, cá nhân đồng hành hỗ trợ để mang yêu thương đến với những em nhỏ mồ côi, em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm động lực vượt qua hoàn cảnh, vươn lên vì một tương lai tươi sáng hơn.

Bài và ảnh: Việt Hương