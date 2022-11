Lan tỏa những điển hình tiên tiến sống “tốt đời, đẹp đạo” trong đồng bào Công giáo

Mong muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái chăm lo, giúp đỡ bà con giáo dân nghèo Những năm qua, với vai trò là người đứng đầu Caritas Giáo phận Công giáo Thanh Hóa tôi luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không chỉ động viên, giúp đỡ bà con giáo dân thi đua phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, mà còn luôn giáo dục, răn dạy bà con giáo dân “Kính Chúa yêu nước”, sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Bên cạnh đó, tôi còn tích cực vận động các nhà hảo tâm, bà con giáo dân trong và ngoài nước đóng góp quỹ “Bác ái”. Từ nguồn quỹ hàng năm tôi đã tổ chức nhiều hoạt động tặng quà; ủng hộ tiền, xây dựng nhà tình thương; tặng xe lăn cho người khuyết tật; tặng học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó vươn lên, trẻ em mồ côi; hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người già cả neo đơn, người khuyết tật, người mù trên địa bàn toàn tỉnh với tổng số tiền trị giá hàng chục tỷ đồng. Trong năm 2020, Caritas Giáo phận Thanh Hóa đã tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo từ thiện trị giá quà tặng trên 25 tỷ đồng; năm 2021 các hoạt động nhân đạo từ thiện trị giá quà tặng trên 26,6 tỷ đồng và trong 6 tháng đầu năm 2022 là trên 7 tỷ đồng. Định kỳ 2 lần/quý, Caritas Giáo phận Thanh Hóa tổ chức luân phiên khám, chữa bệnh miễn phí cho bà con Nhân dân tại các giáo xứ trên địa bàn toàn tỉnh. Vận động, giúp đỡ Nhân dân TP Hồ Chí Minh, con em Thanh Hóa đang lao động tại một số tỉnh, thành phố phía Nam; tổ chức thăm, tặng quà cho các khu cách ly tập trung, các giáo xứ hỗ trợ bà con nghèo tại địa phương gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19... với tổng số tiền trên 4,1 tỷ đồng. Đặc biệt, từ năm 2017-2021 Caritas Giáo phận Thanh Hóa đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ gần 7,5 tỷ đồng xây 48 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ giáo dân nghèo tại huyện Yên Định, Thọ Xuân. Năm 2022 tiếp tục hỗ trợ xây dựng 52 nhà Đại đoàn kết cho đồng bào Công giáo sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống tại các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc, Thọ Xuân, Cẩm Thủy, Thạch Thành, với mức hỗ trợ dự kiến 50 triệu đồng/nhà. Linh mục Nguyễn Văn Thường Giám đốc Caritas Giáo phận Công giáo Thanh Hóa Tuyên truyền, vận động bà con giáo dân đang sinh sống trên sông lên bờ xây dựng nhà ở Giáo xứ Yên Khánh, huyện Yên Định có đông bà con giáo dân là ngư dân sống trên dòng sông Mã với nghề kiếm sống chủ yếu là hút cát và đánh bắt cá, cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn, nhất là trong mùa mưa bão. Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh, huyện Yên Định đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, hỗ trợ các hộ gia đình giáo dân sinh sống trên sông xây dựng nhà ở trên bờ ổn định cuộc sống. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện gặp không ít khó khăn. Xuất phát từ thực trạng trên, bản thân là Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ, tôi đã cùng với linh mục quản xứ và các vị trùm trưởng ở các giáo họ trong giáo xứ trực tiếp gặp gỡ, tuyên truyền, giải thích cho bà con giáo dân hiểu rõ về ý nghĩa nhân văn của việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 08-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động “Toàn dân hỗ trợ, giúp đỡ các hộ nghèo chưa có nhà ở đang ở nhà tạm bợ, dột nát và ổn định đời sống đồng bào sinh sống trên sông”... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên đa số các hộ giáo dân sinh sống trên sông nước đã đồng thuận với chủ trương làm nhà ở trên bờ để ổn định cuộc sống. Kết quả từ năm 2017 đến nay đã có 179 hộ giáo dân nghèo sinh sống trên sông thuộc Giáo xứ Yên Khánh được UBND huyện Yên Định cấp 179 lô đất ở. Tính đến tháng 4-2022 có 128/179 hộ thuộc diện được cấp đất ở đã làm nhà ở ổn định cuộc sống, với tổng kinh phí hơn 33 tỷ đồng, trong đó có một số hộ tự làm, các hộ còn lại nhận hỗ trợ từ các nguồn của Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Caritas Giáo phận Thanh Hóa và Giáo xứ Yên Khánh. Từ tháng 6-2022 đến nay, trong số 51 hộ đã được cấp đất ở còn lại, đã có 24 hộ đã và sắp hoàn thành nhà. Mỗi hộ dân làm nhà được Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, Caritas Giáo phận Thanh Hóa hỗ trợ 50 triệu đồng, phấn đấu sớm hoàn thành chương trình hỗ trợ đồng bào sinh sống trên sông xây dựng nhà ở trên địa bàn. Đối với 24 hộ giáo dân sinh sống trên sông chưa có đất và nhà ở đủ điều kiện nhận hỗ trợ, huyện Yên Định đang chỉ đạo cấp đất và hỗ trợ làm nhà xong trước ngày 30-6-2023. Nguyễn Hồng Phước Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Yên Khánh, huyện Yên Định Trường Mầm non Vườn Hồng: Địa chỉ tin cậy dành cho lứa tuổi mầm non Hội Dòng mến Thánh Giá Thanh Hóa có địa chỉ số 10/626, đường Bà Triệu, phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa là nơi sinh hoạt tập trung của 181 sơ đến từ các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Với vai trò là Tổng phụ trách, quản lý, điều hành mọi hoạt động của Hội Dòng, tôi luôn hướng dẫn, chỉ đạo chị em chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện đường hướng của giáo hội theo tinh thần Thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam năm 1980: “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” và huấn từ của Giáo hoàng Beneditto XVI “Người Công giáo tốt đồng thời là người công dân tốt”. Hoạt động nổi bật nhất của Hội Dòng đó là thành lập, xây dựng và phát triển Trường Mầm non Vườn Hồng. Đến nay, sau 6 năm hoạt động, trường đã có 22 lớp với 726 cháu ở độ tuổi từ 24 đến 72 tháng tuổi. Với tình yêu con trẻ, chị em Hội Dòng luôn tận tình, chu đáo chăm sóc, dạy dỗ các cháu. Ngoài dạy chữ, các chị em Hội Dòng còn dạy trẻ học các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống, dạy năng khiếu đàn, hát, múa, tiếng Anh. Đặc biệt có lớp dành cho trẻ tự kỷ, trẻ phát triển chậm, qua đó giúp các con phát triển tư duy, ngôn ngữ và các hoạt động hòa nhập với cộng đồng. Vì vậy, nhiều năm qua Trường Mầm non Vườn Hồng luôn là địa chỉ tin cậy của Nhân dân TP Thanh Hóa về chăm sóc, nuôi dạy các cháu ở lứa tuổi mầm non. Nhà trường đã được công nhận Trường chuẩn quốc gia mức độ II, đạt chất lượng kiểm định mức độ III. Bên cạnh đó, Hội Dòng còn thường xuyên duy trì mở phòng khám đông y để thăm khám, chữa bệnh cho khoảng 1.000 người/mỗi năm; khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; nhận nuôi 4 người già không nơi nương tựa. Ngoài ra, năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 Ban Bác ái Hội Dòng đã đi thăm, trao 700 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, 435 suất học bổng giúp các em học sinh nghèo tại các giáo xứ trong Giáo phận Thanh Hóa... Nữ tu Vũ Thị Nhung Tổng phụ trách Hội Dòng mến Thánh Giá Thanh Hóa Tích cực vận động Nhân dân phát triển kinh tế, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước 12 năm tham gia Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Nghi Sơn tôi luôn xác định vai trò, vị trí, trách nhiệm của mình trước Nhân dân. Đó là nỗ lực xây dựng khối đại đoàn kết lương - giáo; thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giáo dân ngoài việc tuân thủ giáo luật, giáo lý, các chính sách về tôn giáo còn phải chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào từ thiện bác ái xã hội. Tham gia các hoạt động xây dựng hương ước của cộng đồng, các hoạt động có ích của giáo họ, giáo xứ, xây dựng KDC đảm bảo trật tự, an toàn xã hội... Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tôi cùng các vị linh mục, tu sĩ, hội đồng mục vụ giáo xứ, giáo họ vận động bà con giáo dân đóng góp gần 17 tỷ đồng, hàng trăm ngàn ngày công, nguyên vật liệu, hiến đất... bê tông hóa gần 17,4 km đường giao thông nông thôn, trục chính nội đồng; xây dựng các công trình phúc lợi xã hội chung ở từng địa phương. Tôi đã vận động bà con tham gia ủng hộ bà con các vùng bị thiên tai thuộc huyện Quan Sơn, Mường Lát hơn 1 tỷ đồng; phối hợp vận động bà con giáo dân đóng góp xây dựng và sửa chữa 23 nhà Đại đoàn kết, với số tiền gần 1,2 tỷ đồng và ủng hộ phòng, chống COVID-19 hơn 400 triệu đồng... Cùng với việc vận động bà con giáo dân phát triển kinh tế, bản thân tôi và gia đình vẫn duy trì cơ sở sản xuất, chế biến nước mắm, mắm tôm giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động với mức thu nhập 5 triệu đồng/người/tháng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, đồng bào Công giáo thị xã Nghi Sơn đã và đang góp phần vào sự phát triển và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”... Nguyễn Văn Chữ Nguyên Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo thị xã Nghi Sơn Xây dựng xứ, họ đạo không có tệ nạn xã hội Giáo xứ Nhân Lộ nằm trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc với 1.263 nhân danh ở 6 họ đạo (trong đó có 905 nhân danh ở 3 giáo họ thuộc địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc); bà con giáo dân ở xen kẽ với lương dân. Trong những năm qua, với vai trò là chủ tịch hội đồng giáo xứ tôi đã tích cực cùng với ban công tác mặt trận và các đoàn thể ở khu dân cư (KDC) thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của công dân, giáo dân theo phương châm “Sống phúc âm trong lòng dân tộc”, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), thực hiện có hiệu quả các mô hình tự quản ở KDC lồng ghép với nhiều phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đồng thời, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân chủ động đăng ký, ký cam kết về ANTT và thực hiện nghiêm túc các tiêu chí xây dựng “Xứ đạo bình yên, gia đình văn hóa”; tuyên truyền tới mọi giáo dân, các nhóm, các hộ trong giáo xứ tránh xa các tai, tệ nạn xã hội; có ý thức chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp nhiều thông tin giá trị, trợ giúp đắc lực cho lực lượng công an giải quyết những vụ việc phức tạp;... Nhờ các hoạt động tích cực trên, Giáo xứ Nhân Lộ đã vinh dự được Giám đốc Công an tỉnh tặng Bằng khen và nhiều cá nhân tiêu biểu là người Công giáo được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen về có thành tích và đóng góp tiêu biểu trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; 100% KDC thuộc 3 giáo họ trên địa bàn thị trấn Vĩnh Lộc hàng năm đều được công nhận “KDC văn hóa”, “KDC đảm bảo ANTT”; 100% gia đình giáo dân đều được công nhận “Gia đình văn hóa”, “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, có những gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa tiêu biểu”... Kết quả đó cũng đã thể hiện sự đóng góp, vai trò tích cực, quan trọng của đồng bào Công giáo trong phong trào xây dựng đô thị văn minh, xứ, họ đạo bình yên. Lê Hùng Sáu Chánh trương Giáo xứ Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc