Lần đầu tiên có Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng

Sáng 27/9 tại Hà Nội, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA) đã tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng (viết tắt: VCSC).

Trước đó vào ngày 15/8/2023, VNISA đã ra Quyết định thành lập Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng ( VCSC - Vietnam Cyber Safety for Children Club) với sự tham gia của 11 thành viên ban đầu là các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực hỗ trợ, bảo vệ trẻ em tại Việt Nam. Chủ nhiệm Câu lạc bộ là ông Ngô Tuấn Anh - Phó chủ tịch VNISA, Tổng giám đốc công ty SCS (với Ban Chủ nhiệm gồm 5 thành viên).

Danh sách các đơn vị thành viên ban đầu của Câu lạc bộ:

Công ty Cổ phần An toàn thông tin Cyradar; Trung tâm an toàn thông tin, Tập đoàn VNPT; Công ty cổ phần An ninh mạng SCS; Công ty Cổ phần BKAV; Công ty cổ phần viễn thông FPT; Công ty Cổ phần Công nghệ An ninh mạng Quốc Gia Việt Nam (NCS); Công ty Cổ phần Công nghệ mạng Lancs Việt Nam; Công ty Đầu tư công nghệ và dịch vụ Sconnect Việt Nam; Tổ chức World Vision Việt Nam; Tổ chức Plan Internatinal Việt Nam; Tổ chức Childfund Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA.

Ông Nguyễn Thành Hưng - Chủ tịch VNISA chia sẻ, việc thành lập một tổ chức trực thuộc làm nòng cốt cho các hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em là ý tưởng đã được Hiệp hội chuẩn bị khá lâu, và đến nay là thời điểm thích hợp để ra đời Câu lạc bộ.

Theo ông Hưng, Câu lạc bộ sẽ là nơi kết nối các thành viên là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có cùng chung mục tiêu bảo vệ, hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng, là cánh tay nối dài của các cơ quan Nhà nước trong lĩnh vực này. Câu lạc bộ sẽ giúp Hiệp hội thúc đẩy phát triển hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em trên mạng tại Việt Nam.

Câu lạc bộ VCSC sẽ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất để Hiệp hội tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các chính sách, văn bản pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em trên mạng; Phối hợp với các cơ quan nhà nước tuyền truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng một cách rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực; thúc đẩy xây dựng các nội dung hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng dưới nhiều hình thức.

Ngoài ra, tổ chức chuyên môn này cũng sẽ giúp VNISA xây dựng các tiêu chí, tiêu chuẩn cơ sở của Hiệp hội cho các sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh; góp phần thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm, dịch vụ bảo vệ trẻ em và nhóm giải pháp hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng.

"Rất vui mừng là ngay từ ban đầu, Câu lạc bộ đã thu hút được nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ, giải pháp, nội dung và các tổ chức tham gia. Hiệp hội đánh giá đây là một dấu mốc quan trọng trong hoạt động bảo vệ trẻ em trên mạng của VNISA," ông Hưng cho biết.

Ông Ngô Tuấn Anh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ, Chủ tịch VNISA, Tổng giám đốc công ty SCS.

Chia sẻ về mục tiêu và chương trình hành động sắp tới của VCSC, ông Ngô Tuấn Anh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết: Trong năm đầu tiên, Câu lạc bộ sẽ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm bảo vệ trẻ em để Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam ban hành và tổ chức đánh giá cấp chứng nhận; Xây dựng và vận hành hệ thống chia sẻ dữ liệu bảo vệ trẻ em trên không gian mạng . Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng sẽ tổ chức các hội thảo chuyên đề để phổ biến, cập nhật các thông tin kiến thức hay thúc đẩy hợp tác quốc tế, tham gia vào mạng lưới phù hợp. Với sự quyết tâm của các thành viên Câu lạc bộ cũng như sự hỗ trợ từ Hiệp hội, VCSC mong muốn tạo ra được giá trị hữu ích, và góp phần xây dựng không gian số an toàn cho mọi trẻ em Việt Nam khi tham gia vào không gian mạng."

Trong khuôn khổ sự kiện cũng diễn ra tọa đàm với chủ đề “Hỗ trợ trẻ em phòng tránh bị lừa đảo, bắt nạt trên môi trường mạng và nghiện Internet”.

