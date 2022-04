Không nghỉ lễ, Công an huyện Bá Thước đẩy nhanh tiến độ cấp CCCD và tài khoản định danh

Theo thông tin từ Công an huyện Bá Thước, để đảm bảo tiến độ, đáp ứng nhu cầu cấp căn cước công dân (CCCD) và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 và những ngày nghỉ bù, Công an huyện Bá Thước vẫn huy động đủ cán bộ tại bộ phận một cửa của Công an huyện và tất 21 xã, thị trấn để cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn huyện về địa phương nghỉ lễ.

Công an huyện Bá Thước cấp CCCD và tài khoản định danh cho học sinh trên địa bàn huyện.

Để góp phần cùng toàn tỉnh đẩy nhanh tiến độ chương trình chuyển đổi số, Công an huyện Bá Thước đã nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân trên địa bàn huyện các thủ tục cấp, đổi CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho công dân, nhất là đối với học sinh trên địa bàn huyện chuẩn bị thi vào lớp 10 và thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2022...

Với mục tiêu hoàn thành việc cấp thẻ CCCD và tài khoản định danh điện tử cho nhóm đối tượng là học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 và thi THPT Quốc gia năm 2022 xong trước ngày 30-4, Công an huyện Bá Thước đã huy động lực lượng thành lập các tổ làm CCCD lưu động về tận các xã, các trường học... tổ chức làm thêm ngoài giờ hành chính, ngày thứ 7, chủ nhật để kịp thời cấp thẻ CCCD lưu động cho nhóm đối tượng ưu tiên.

Lực lượng Công an huyện làm thủ tục lấy dấu vân tay.

Đại úy Hà Thị Trâm, Đội phó Đội cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện Bá Thước cho biết: Để bảo đảm cấp thẻ căn cước công dân có gắn thẻ chíp và mã định danh điện tử cho toàn bộ số lượng học sinh học lớp 9 và 12 trên địa bàn, Công an huyện đã có văn bản đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ban Giám hiệu các trường THPT phối hợp chỉ đạo và yêu cầu 100% học sinh sinh năm 2004, 2007 thực hiện cấp CCCD mã định danh điện tử. Đồng thời chỉ đạo lực lượng Công an các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng và tiện ích của làm CCCD gắn chíp và mã định danh điện tử, tiến hành rà soát nhóm đối tượng, phối hợp với các nhà trường sắp xếp lịch học để học sinh thuận lợi làm CCCD và mã định danh.

Công an huyện đã thành lập 1 tổ cấp CCCD và mã định danh điện tử lưu động và 1 tổ tại Công an huyện, thực hiện cấp ở 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tăng cường cả ngày thứ 7, chủ nhật để bảo đảm cấp thẻ căn cước cho học sinh .

Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, với tinh thần vì Nhân dân phục vụ, đến hết ngày 28-4, Công an huyện Bá Thước đã tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết các thủ tục hồ sơ cấp trả hơn 3.272 thẻ CCCD gắn chíp và mã định danh điện tử cho học sinh. Riêng trong ngày 28-4, tổ cấp CCCD và mã định danh điện tử lưu động đã xuống Trường THCS Lương Trung và Trường THCS Lương Ngoại cấp CCCD và mã định danh điện tử cho 95 học sinh sinh năm 2007 và 65 công dân trên địa bàn.

Tiến Đông