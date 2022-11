(Baothanhhoa.vn) - Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hoá, từ đầu năm 2022 đến nay lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện, khởi tố 47 vụ, 82 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, trong đó có 12 vụ, 29 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, 35 vụ, 53 bị can phạm tội về kinh tế.

{publishtime} {title} {lead} {title} Khởi tố 47 vụ, 82 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hoá, từ đầu năm 2022 đến nay lực lượng cảnh sát kinh tế đã phát hiện, khởi tố 47 vụ, 82 bị can phạm tội về tham nhũng, kinh tế, trong đó có 12 vụ, 29 bị can phạm tội về tham nhũng, chức vụ, 35 vụ, 53 bị can phạm tội về kinh tế. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam Lê Văn Khánh, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường kiêm Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai huyện Thường Xuân về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. (Ảnh Công an Thanh Hóa) Kết thúc điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá đã chuyển Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh đề nghị truy tố 32 vụ, 56 bị can. Tổng số tiền thiệt hại trong các vụ án tham nhũng, chức vụ gây ra là trên 58,7 tỉ đồng, đã thu hồi được 32,4 tỉ đồng. Trong số các vụ án đã khởi tố, phần lớn sai phạm đều liên quan đến lĩnh vực đất đai, như sai phạm trong bồi thường giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất thực hiện dự án... Quốc Hương

