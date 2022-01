Khánh thành và trao tặng phòng lớp học điểm trường mầm non khu Trệch, xã Thiết Ống

Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam vừa phối hợp với huyện Bá Thước khánh thành và trao tặng phòng lớp học điểm trường mầm non khu Trệch, xã Thiết Ống.

Toàn cảnh buổi lễ khánh thành

Dự buổi lễ có đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; bà Cầm Thị Mẫn và Phạm Thị Xuân đại biểu Quốc hội khóa XV.

Lễ cắt băng khánh thành.

Tại lễ khánh thành hai phòng lớp học điểm Trường mầm non khu Trệch, xã Thiết Ống, đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; đại diện Công đoàn Nhà nước Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa, Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt; các đồng chí lãnh đạo huyện Bá Thước đã trao các phần quà cho điểm trưởng mầm non khu Trệch, xã Thiết Ống như tủ nấu, nồi cơm điện, ghế ngồi, ti vi, đồ dùng học tập, đồ chơi, áo ấm… với tổng trị giá hơn 100 triệu đồng; Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trao tiền hỗ trợ 300 triệu đồng cho điểm trường mầm non khu Trệch, xã Thiết Ống.

Công đoàn cơ quan Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng 300 triệu đồng cho điểm trường mầm non khu Trệch, xã Thiết Ống.

Công trình 2 phòng lớp học điểm trường mầm non khu Trệch, xã Thiết Ống được khởi công xây dựng từ ngày 23-10-2020 đến nay đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng kinh phí 550 triệu đồng, trong đó Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tài trợ 300 triệu đồng, huyện Bá Thước hỗ trợ đầu tư 250 triệu đồng.

Văn An