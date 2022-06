[Infographics] - Phương thức, thủ đoạn của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

Công an tỉnh Thanh Hóa kêu gọi toàn thể cán bộ và Nhân dân trên địa bàn nêu cao cảnh giác với các thủ đoạn nêu trên, tuyệt đối không được cung cấp thông tin cá nhân, số thẻ ngân hàng, mã OTP, không chuyển tiền cho người khác khi chưa xác thực. Khi phát hiện các thông tin, tài liệu về các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho Cơ quan Công an gần nhất hoặc gọi điện thoại về đường dây nóng Công an tỉnh: 02373.725.725 để lực lượng Công an kịp thời xử lý.