Huyện Triệu Sơn: Thích ứng an toàn, tạo đà phát triển

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Triệu Sơn đã tập trung cao nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch (PCD). Đồng thời, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp linh hoạt, thích ứng an toàn nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Tiêm vắc-xin phòng COVID-19 - yếu tố quan trọng tạo miễn dịch cộng đồng.

Xác định thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” sẽ là cơ sở để kinh tế - xã hội phát triển, huyện đã kiện toàn ban chỉ đạo PCD từ huyện đến cơ sở. Bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; bám sát tình hình thực tế địa phương ban hành hơn 300 văn bản chỉ đạo hướng dẫn triển khai công tác PCD; thực hiện giao ban báo cáo với Thường trực Huyện ủy 2 lần/tuần để nắm bắt tình hình dịch bệnh, các biện pháp đã triển khai, thống nhất chỉ đạo công tác PCD và giao ban đột xuất khi cần thiết. Ban chỉ đạo từ huyện đến xã, thị trấn phân công thường trực 24/24 giờ. Thành lập, vận hành linh hoạt 18 khu cách ly tập trung của huyện tại các xã, thị trấn, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế. Các khu cách ly hoạt động đảm bảo an toàn không để xảy ra lây nhiễm chéo. Công tác tiêm chủng vắc-xin được triển khai đúng kế hoạch.

Công tác tiếp nhận, quản lý, cấp phát, sử dụng vật tư, hóa chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCD COVID-19 được cấp ủy, chính quyền và ngành y tế quan tâm, triển khai kịp thời, hiệu quả. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rà soát, mua sắm bổ sung vật tư, hóa chất, trang thiết bị đáp ứng cho hoạt động PCD sát với tình hình thực tế của địa phương. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, huy động các nguồn lực đảm bảo công tác hậu cần phục vụ công tác PCD COVID-19 được thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, huyện đã đẩy mạnh kêu gọi, huy động nguồn lực hỗ trợ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài địa phương tham gia PCD.

Với những giải pháp quyết liệt, linh hoạt, thích ứng với trạng thái “bình thường mới”, huyện Triệu Sơn đã đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế. Nhờ đó, tổng giá trị sản xuất ước tăng 16,12% so với năm 2020. Nổi bật là ngành công nghiệp - xây dựng với mức tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 8.772,5 tỷ đồng, tăng 22,5% so với năm 2020. Một số sản phẩm có sản lượng tăng cao so với cùng kỳ như, giày dép xuất khẩu tăng 26%; nông cụ cầm tay tăng 23,3%; quần áo may sẵn 22,6%; nước máy sản xuất tăng 20,5%. Nhiều đơn vị doanh nghiệp dần thích ứng linh hoạt với trạng thái “bình thường mới”. Trong năm, thành lập mới 100 doanh nghiệp, tăng 42,8% so với kế hoạch tỉnh giao. Và nhiều nhà máy, cơ sở sản xuất mới đi vào hoạt động, góp phần tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục nghìn lao động.

Sản xuất nông, lâm, thủy sản phát triển ổn định, cơ giới hóa tiếp tục phát triển, liên kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp để sản xuất lúa gạo chất lượng cao được duy trì và mở rộng với diện tích 670 ha. Một số mô hình mới về tích tụ, tập trung đất đai gắn với chuyển đổi cơ cấu cây trồng để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đã và đang triển khai, như: mô hình trồng cây gai xanh có bao tiêu sản phẩm tại xã Thọ Sơn; mô hình trồng cây ăn quả ứng dụng tưới phun mưa tại xã Thọ Sơn; mô hình trồng cây sen tại xã Thọ Ngọc. Năng suất lúa bình quân cả năm đạt 62 tạ/ha, tăng 3,1 tạ/ha so với năm 2020. Giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 2.062,3 tỷ đồng.

Nhờ thích ứng an toàn với dịch bệnh, huyện đã thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 vừa bảo đảm PCD vừa bảo đảm yêu cầu về nội dung, chương trình và đạt nhiều thành tích nổi bật. Chất lượng giáo dục toàn diện được tăng; chất lượng giáo dục mũi nhọn bậc THCS đứng thứ 7 toàn tỉnh; bậc THPT thuộc nhóm dẫn đầu của tỉnh, có 4 trường THPT trong tốp 15 trường dẫn đầu về chất lượng mũi nhọn toàn tỉnh. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên đứng thứ nhất toàn tỉnh. trong năm có 3 trường THPT đạt chuẩn quốc gia; công nhận mới 12 trường đạt chuẩn, nâng số trường đạt chuẩn lên 104/108 trường.

Để bảo vệ sức khỏe Nhân dân trong dịch bệnh, ngành y tế thực hiện tốt công tác dự phòng, chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, triển khai các chương trình y tế quốc gia. Đồng thời thực hiện tốt các chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Nhờ đó, trong năm, có 117.212 lượt người đến khám; điều trị nội trú cho 17.530 lượt người, ngoại trú 99.682 lượt người. Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng thường xuyên đạt 97,5%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 9,1%. 100% bà mẹ mang thai được quản lý thai nghén và khám thai định kỳ.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, quản lý, trùng tu di tích được huyện quan tâm triển khai hiệu quả. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được Nhân dân tham gia tích cực, song vẫn bảo đảm công tác PCD. Công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, sự kiện, các ngày lễ được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Năm 2021, huyện đã đạt giải A tham gia liên hoan tuyên truyền cổ động tỉnh. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt 89%, tỷ lệ gia đình thể thao đạt 38,5%; tỷ lệ người tham gia thể dục thể thao đạt 42,5% dân số.

Cùng với đó, huyện Triệu Sơn đã đặc biệt quan tâm triển khai các chính sách an sinh xã hội và chính sách cho người có công. Trong năm, có 3.794 đối tượng người có công với cách mạng được nhận trợ cấp theo quy định; 12.546 đối tượng được nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội. Các chính sách hỗ trợ người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID-19 được triển khai đầy đủ, kịp thời. Theo Nghị quyết 68/NQ-CP, trên địa bàn huyện có 216 doanh nghiệp, đơn vị với 13.062 lao động được giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với tổng số tiền giảm mức đóng hơn 1,48 tỷ đồng; 59 hộ kinh doanh được hỗ trợ với số tiền 177 triệu đồng. Hỗ trợ cho 13.346 lao động với số tiền 28,282 tỷ đồng; giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 205 đơn vị với tổng số 12.755 lao động theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Hỗ trợ hơn 223 triệu đồng cho 296 lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tính đến ngày 18-12, toàn huyện có 9.166 lao động là người địa phương trở về từ vùng dịch. Huyện đã rà soát và hỗ trợ cho 31 người lao động từ vùng dịch bị mất việc làm được vay vốn; tạo việc làm cho 1.171 lao động; đào tạo nghề cho 80 người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,92% vượt kế hoạch. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT trên tổng dân số đạt 95,22%.

Có thể nói, việc thích ứng an toàn, linh hoạt đã tạo điều kiện để huyện Triệu Sơn hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giúp đỡ các đối tượng yếu thế vươn lên, ổn định cuộc sống.

Bài và ảnh: Thùy Linh